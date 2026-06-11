Giá vàng lập nhiều kỷ lục mới đã khiến biểu tượng danh giá nhất của bóng đá trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.

Mỗi kỳ World Cup, khoảnh khắc đội vô địch nâng cao chiếc cúp vàng luôn trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới. Nhưng bên cạnh giá trị tinh thần vô giá, nhiều người cũng tò mò về một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: Chiếc cúp World Cup thực sự chứa bao nhiêu vàng?

Theo dữ liệu mới từ London Stock Exchange Group (LSEG), chiếc cúp FIFA World Cup hiện chứa khoảng 4,93 kg vàng nguyên chất, tương đương gần 174 ounce. Với đà tăng mạnh của giá vàng toàn cầu trong những năm gần đây, phần kim loại quý bên trong chiếc cúp hiện được định giá khoảng 713.000 USD.

Con số này tăng tới 157% so với World Cup 2022 tại Qatar. Cách đây bốn năm, giá trị lượng vàng trong chiếc cúp chỉ vào khoảng 277.000 USD.

Chiếc cúp World Cup hiện nay được FIFA sử dụng từ năm 1974, sau khi Brazil giành vĩnh viễn chiếc cúp Jules Rimet cũ. Thiết kế nổi tiếng với hình ảnh hai người nâng quả địa cầu được làm từ vàng 18 carat và trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất trong thể thao.

Ít ai biết rằng khi chiếc cúp này được chế tác hơn 50 năm trước, giá trị phần vật liệu chỉ khoảng 25.000 USD. Sau hơn nửa thế kỷ, giá trị lượng vàng bên trong đã tăng gần 30 lần nhờ đà tăng mạnh của kim loại quý.

Ông Debajit Saha, chuyên gia của LSEG Metals Research, cho biết chiếc cúp có thể là vô giá đối với các cầu thủ, nhưng sự gia tăng giá trị của phần vàng bên trong lại phản ánh rất rõ diễn biến của nền kinh tế toàn cầu.

Trong những năm gần đây, vàng liên tục được hưởng lợi từ các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, lạm phát, bất ổn kinh tế và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Năm 2025, giá vàng toàn cầu tăng tới 64%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Dù đã hạ nhiệt so với đỉnh lịch sử thiết lập đầu năm nay, vàng vẫn đang duy trì ở vùng giá rất cao.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vàng hiện đã vượt trái phiếu kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp lên tháng thứ 19.

World Cup 2026, được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico, chính thức khởi tranh trong tuần này. Và đến ngày 19/7, tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ), một đội tuyển sẽ được chạm tay vào chiếc cúp vàng mà mọi cầu thủ trên thế giới đều mơ ước.

Dù giá trị vật chất đã vượt 700.000 USD, với những người chiến thắng, chiếc cúp World Cup vẫn là phần thưởng không thể định giá bằng tiền.