Theo đó, các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

a) Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Về thời gian thực hiện, Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.

Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân trong thời gian tặng quà; chỉ đạo các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản; phối hợp với chính quyền địa phương và Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả kịp thời cho người dân.

Làm thế nào để biết tài khoản an sinh trên VNeID đã liên kết thành công với ngân hàng?

Để thực hiện tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, yêu cầu công dân phải có tài khoản định danh mức độ 2. Sau đó thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Chọn vào mục "An sinh xã hội"

﻿Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội"

Bước 4: Nhập passcode gồm 06 chữ số để truy cập

Bước 5: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

Bước 7: Sau khi yêu cầu được gửi thành công, sau vài ngày, công dân sẽ nhận được thông báo trên VNeID về việc trả kết quả đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Đồng thời, giao diện tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID sẽ chuyển trạng thái từ "Đang chờ xét duyệt" thành "Đang hoạt động". Lúc này, các khoản trợ cấp, an sinh xã hội của Chính phủ sẽ được chuyển về tài khoản công dân đã đăng ký.