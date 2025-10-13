Hàng triệu người lao động lưu ý: VNeID sẽ có thay đổi quan trọng về lương hưu, bảo hiểm?

Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung khoản 12, khoản 13 vào sau khoản 11 Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau:

- Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia là tập hợp gồm các thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví điện tử viễn thông và các loại tài khoản thanh toán khác được cơ quan, tổ chức, cá nhân tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác từ cơ quan nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử là đơn vị trực thuộc Bộ Công an được giao quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử, ứng dụng định danh quốc gia.

Nhưu vậy, căn cứ đề xuất trên, có thể thấy, nếu được thông qua thì sắp tới tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID) sẽ phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác từ cơ quan Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận lương hưu

Tài khoản hưởng An sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money của công dân, được công dân đăng ký để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Trên ứng dụng VNeID, tài khoản định danh mức 2 đã có mục “An sinh xã hội” để người dân tích hợp số tài khoản cá nhân của mình. Thông qua đó, có thể nhận lương hưu nếu đề xuất của Bộ Công an được thông qua.

Dưới đây là cách liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận lương hưu

Để nhận lương hưu qua ứng dụng định danh điện tử, cần liên kế tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng này.

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản định danh

Người dùng truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập

Bước 2 - Chọn mục " An sinh xã hội "

Bước 3 - C họn mục " Tài khoản hưởng an sinh xã hội "

Bước 4: Nhập passcode 6 chữ số để truy cập

Bước 5: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money để nhận lương hưu. Sau đó, điền thông tin tài khoản ngân hàng đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin " Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân " rồi chọn " Tiếp tục " để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục sẽ chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.