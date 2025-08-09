Hàng triệu người dân tại tỉnh Bắc Ninh sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Theo đó, đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội dự kiến dài 35 km, rộng 120 m, tổng mức đầu tư 71.150 tỷ đồng. Điểm đầu từ khu vực sân bay tại huyện Gia Bình, điểm cuối tại nút giao cầu Tứ Liên - vành đai 3 Hà Nội.

Trên địa phận Hà Nội, tuyến đi qua 14 km, trong đó có 7 km tuyến mới và 7 km trùng với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Đoạn đi trùng sẽ được mở rộng từ 35 m lên 120 m. Tổng mức đầu tư phần qua Hà Nội là 42.450 tỷ đồng bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng hơn 8.100 tỷ đồng và chi phí xây dựng, tư vấn hơn 34.000 tỷ đồng.

Phần tuyến qua Bắc Ninh dài 21 km cũng với mặt cắt 120 m, tổng chi phí đầu tư dự kiến 28.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 7.200 tỷ đồng và chi phí xây dựng - tư vấn khoảng 21.500 tỷ đồng.

Với tuyến đường này, mục tiêu được đặt ra là xây dựng một trục kết nối trực tiếp, ngắn nhất và nhanh nhất giữa vùng công nghiệp trọng điểm Bắc Ninh với trung tâm Thủ đô Hà Nội. Dự án không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, logistic và đầu mối giao thương quốc tế qua đường hàng không.

Về Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mới đây, Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay Gia Bình nằm tại tỉnh Bắc Ninh với quy mô cấp sân bay 4E. Theo đó, tổng diện tích Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nâng lên khoảng 1.960 ha. Với diện tích này, sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha). Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021 - 2030; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất dự kiến khoảng 50 triệu hành khách/năm. Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 120.839 tỷ đồng thời kỳ 2021 - 2030, khoảng 61.455 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay Gia Bình được kỳ vọng là công trình hỗ trợ hiệu quả cho sân bay Nội Bài, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, logistics và đô thị vệ tinh vùng Thủ đô.

Bên cạnh dự án trên, các dự án khác được bổ sung vào danh mục công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải gồm các cao tốc: Chợ Mới - Bắc Kạn; Bắc Kạn - Cao Bằng; Hòa Bình - Mộc Châu; Vinh - Thanh Thủy; Cam Lộ - Lao Bảo; Quảng Ngãi - Kon Tum; Quy Nhơn - Pleiku; Cà Mau - Đất Mũi; dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đường kết nối ra cảng Hòn Khoai, dự án cảng hòn Khoai, nâng cấp mở rộng sân bay Cà Mau cũng được bổ sung vào danh mục nêu trên.