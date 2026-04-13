Hàng triệu hộ kinh doanh chú ý: Cách khai báo tài khoản ngân hàng với cơ quan Thuế nhanh nhất

Lình San |

Hộ kinh doanh có thể thực hiện việc khai báo thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Cơ quan Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện việc khai báo số tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng eTax Mobile, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng
Người nộp thuế tải và mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động, sau đó đăng nhập bằng mã số thuế hoặc căn cước công dân kèm mật khẩu; hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký thuế
Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục “Đăng ký thuế”, tiếp tục chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

Bước 3: Lập thông báo tài khoản ngân hàng
Người dùng chọn nội dung thay đổi là “Thông tin tài khoản ngân hàng”, sau đó nhập đầy đủ các thông tin bao gồm: số tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ
Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai, người nộp thuế thực hiện ký điện tử hoặc xác thực hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế.

Bước 5: Tra cứu kết quả
Truy cập mục “Tra cứu” trên ứng dụng để theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ. Hệ thống sẽ cập nhật kết quả tiếp nhận và phản hồi từ cơ quan thuế.

Người nộp thuế cần đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng được nhập chính xác để tránh hồ sơ bị từ chối. Kết quả xử lý có thể được theo dõi và lưu trữ trực tiếp trên ứng dụng. Việc sử dụng eTax Mobile cho phép thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối internet.

Chi tiết các bước khai báo tài khoản:﻿

Bên cạnh đó, về thời hạn thực hiện, theo Thông tư 18/2026, các hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng cần hoàn tất việc thông báo chậm nhất vào ngày 20/4/2026. Trong khi đó, các hộ kê khai theo quý có thời hạn muộn hơn, đến ngày 4/5/2026.

Cơ quan Thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chủ động rà soát, kê khai trung thực và đầy đủ các tài khoản liên quan, nhằm tránh phát sinh rủi ro trong quá trình quản lý thuế cũng như thực hiện nghĩa vụ với cơ quan chức năng.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

