Hãng trang sức xây nhà máy tại Việt Nam phải chuyển sang dùng bạch kim vì giá bạc tăng phi mã

Biến động mạnh của thị trường kim loại quý đang tạo ra sức ép đáng kể đối với các doanh nghiệp sản xuất trang sức, đặc biệt là những thương hiệu có mức độ phụ thuộc lớn vào bạc. Trong bối cảnh giá bạc liên tục lập đỉnh mới, hãng trang sức Đan Mạch Pandora cho biết đang điều chỉnh chiến lược vật liệu nhằm kiểm soát chi phí và bảo vệ biên lợi nhuận.

Theo doanh nghiệp, mỗi năm Pandora tiêu thụ hơn 300 tấn bạc trong hoạt động sản xuất. Quy mô sử dụng nguyên liệu lớn khiến hãng đặc biệt nhạy cảm trước các đợt tăng giá kim loại quý. Những tháng gần đây, khi giá bạc tăng vọt, áp lực chi phí đầu vào đã tác động trực tiếp đến cấu trúc giá thành sản phẩm.

Hiện giá bạc dao động quanh mức 80 USD/ounce, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, dòng vốn đầu cơ đổ vào kim loại quý, cũng như những biến động cung – cầu ngắn hạn trên thị trường.

Dù giá vàng cũng tăng mạnh trong cùng giai đoạn, mức tăng của bạc được đánh giá vượt trội hơn đáng kể. Điều này khiến các doanh nghiệp sử dụng bạc làm nguyên liệu chính, đặc biệt trong phân khúc trang sức phổ thông cao cấp (accessible luxury), chịu tác động rõ rệt hơn.

Pandora – thương hiệu định vị sản phẩm ở nhóm “xa xỉ dễ tiếp cận” – vốn xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên thiết kế, thương hiệu và mức giá vừa tầm. Tuy nhiên, cú sốc chi phí nguyên liệu đang bào mòn biên lợi nhuận, đồng thời gây sức ép lên chiến lược định giá bán lẻ.

Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp thông báo sẽ đẩy mạnh sản xuất các dòng trang sức, đặc biệt là vòng tay charm, sử dụng hợp kim kim loại độc quyền phủ lớp mạ bạch kim thay vì bạc nguyên khối. Động thái này nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào bạc, đồng thời duy trì cảm nhận cao cấp của sản phẩm trong mắt người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, trong vòng một năm tới, ít nhất 50% số sản phẩm hiện đang làm từ bạc sẽ được chuyển sang nền hợp kim mạ bạch kim. Công ty cho biết việc sử dụng lớp mạ giúp giảm đáng kể lượng kim loại quý cần dùng thực tế, qua đó hạn chế tác động từ biến động giá nguyên liệu thô.

Chiến lược thay thế một phần bạc bằng bạch kim mạ cũng xuất phát từ chênh lệch xu hướng giá giữa hai kim loại. Dù bạch kim cũng ghi nhận đà tăng, mức tăng khiêm tốn hơn nhiều so với bạc. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạch kim tăng khoảng 3%, lên quanh 2.100 USD/ounce – thấp hơn đáng kể so với mức tăng hai chữ số của bạc trong cùng giai đoạn.

Khoảng chênh lệch này mở ra dư địa đáng kể cho các doanh nghiệp tái cấu trúc chi phí vật liệu. Việc chuyển sang hợp kim mạ bạch kim không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tạo linh hoạt trong thiết kế và sản xuất, nhất là khi nhu cầu thị trường vẫn yêu cầu duy trì vẻ ngoài sáng bóng, cao cấp của trang sức kim loại quý.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng việc thay đổi vật liệu cũng đi kèm thách thức. Người tiêu dùng vốn quen thuộc với bạc sterling truyền thống có thể cần thời gian để chấp nhận các dòng sản phẩm mới. Do đó, bài toán của Pandora không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở truyền thông giá trị sản phẩm và duy trì niềm tin thương hiệu.

Áp lực còn gia tăng đáng kể từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump. Pandora hiện sản xuất chủ yếu tại Thái Lan và tiêu thụ khối lượng lớn tại Mỹ, khiến công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mức thuế khoảng 20% áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam Sau khi đạt đỉnh vào đầu năm 2025 nhờ chiến lược tái định vị thương hiệu và việc sử dụng kim cương nhân tạo, giá cổ phiếu Pandora đã mất hơn một nửa giá trị kể từ khi các biện pháp thuế quan được công bố.

Trước đó vào tháng 5/2024, Pandora đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy Pandora Production Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP 3 (Bình Dương), với vốn đầu tư 150 triệu USD (khoảng 3.800 tỉ đồng).

Theo NYT