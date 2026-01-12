Hàng trăm người yêu cầu Sở Văn hoá - Du lịch dừng concert "vườn lạc thú" 760 tỷ của mỹ nhân này

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin concert Pleasure của Thái Y Lâm bị hàng trăm người nộp đơn báo cáo lên cơ quan chức năng, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội trên Weibo. Chỉ trong thời gian ngắn, hashtag “Concert của Thái Y Lâm bị báo cáo” đã ghi nhận hơn 54 triệu lượt xem, thu hút khoảng 11.000 bình luận, được 47 cơ quan truyền thông đăng tải, đứng hạng 22 trên bảng tìm kiếm nóng tổng và vươn lên vị trí số 1 ở hạng mục giải trí, cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của dư luận đối với sự việc.

Các sở Văn hóa - Du lịch ở nhiều địa phương Trung Quốc đã nhận được hàng trăm lá đơn khiếu nại tập trung, yêu cầu dừng chuyến lưu diễn của Thái Y Lâm (ảnh: Weibo)

Theo thông tin, các sở Văn hóa - Du lịch ở nhiều địa phương Trung Quốc đã nhận được hàng trăm lá đơn khiếu nại tập trung, yêu cầu dừng chuyến lưu diễn của Thái Y Lâm. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kích hoạt những luồng ý kiến trái chiều, từ nghi vấn, chỉ trích đến bênh vực, phản biện, khiến chủ đề vượt khỏi phạm vi giải trí đơn thuần để trở thành tâm điểm tranh luận xã hội.

Một số phân đoạn gây chú ý trong concert của Thái Y Lâm

Trước khi vướng ồn ào Pleasure gây chú ý diện rộng vì quy mô đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp của Thái Y Lâm. Chuỗi ba đêm diễn tổ chức cuối tháng 12/2025 tại Taipei Arena, Đài Loan, Trung Quốc thu hút hơn 120.000 khán giả, với kinh phí được công bố lên tới 900 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 760 tỷ đồng Việt Nam. Mức đầu tư này khiến concert được ví như một lễ khai mạc Olympic thu nhỏ, từ sân khấu, đạo cụ cho đến cách dàn dựng tổng thể.

Mức độ đầu tư cho concert của Thái Y Lâm (ảnh: Weibo):

Điểm nhấn gây chú ý mạnh về mặt thị giác là các đạo cụ khổng lồ, bao gồm mô hình mãng xà cơ khí dài 30 mét di chuyển quanh khu vực khán đài và một chú heo vàng nặng khoảng 4 tấn, phải vận chuyển bằng máy bay chở hàng riêng. Thái Y Lâm trực tiếp giữ vai trò giám đốc sáng tạo cho dự án, lấy cảm hứng từ tác phẩm hội họa kinh điển The Garden of Earthly Delights, qua đó khai thác các chủ đề về dục vọng, nữ quyền và “thất hình đại tội” bằng ngôn ngữ trình diễn đậm tính ẩn dụ.

Quy mô cực hoành tráng

Concert của Thái Y Lâm gây sốc vì dàn dựng và đạo cụ

Sân khấu với vũ đạo gợi cảm, khoe trọn thế mạnh hình thể của ngôi sao U50

Chính hướng tiếp cận táo bạo này đã trở thành tâm điểm của những tranh cãi sau concert. Trên Weibo, một số tài khoản có sức ảnh hưởng cho rằng các màn trình diễn sử dụng nhiều biểu tượng mang tính tôn giáo nhạy cảm. Đối diện với làn sóng phản đối, Thái Y Lâm tuyên bố khởi kiện những cá nhân tung thông tin thất thiệt để bảo vệ danh dự. Đây cũng là lần đầu trong 26 năm sự nghiệp nữ ca sĩ có động thái đáp trả dư luận mạnh mẽ. Ngoài ra, cũng xuất hiện những lo ngại rằng nội dung trình diễn mang hình ảnh u tối quá đà trong Pleasure có thể khiến tour diễn gặp trở ngại nếu được đưa vào thị trường Trung Quốc đại lục, nơi các quy định kiểm duyệt văn hóa - nghệ thuật được áp dụng nghiêm ngặt.

Thái Y Lâm được gọi là "Thiên hậu Cpop" vì những cống hiến tiên phong trong làng nhạc Hoa ngữ (ảnh: Weibo)

Gia nhập showbiz từ năm 18 tuổi, Thái Y Lâm đi từ hình tượng trong sáng, dễ thương sang phong cách trình diễn gợi cảm, mạnh mẽ, không ngừng làm mới bản thân và tiên phong đưa các vấn đề xã hội vào âm nhạc đại chúng. Bước ngoặt đến vào giữa thập niên 2000, Thái Y Lâm quyết liệt lột xác với dòng nhạc dance-pop, đặc biệt là album Dancing Diva, giúp cô giành giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại Golden Melody Awards - giải thưởng được ví như Grammy của làng giải trí Hoa ngữ.

Từ năm 2014 trở lại đây, Thái Y Lâm được ghi nhận ở giai đoạn đỉnh cao nghệ thuật. Thành tích nhiều lần giành giải Bài hát của năm tại Golden Melody Awards đã củng cố danh xưng “Thiên hậu Cpop”, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của cô trong việc mở rộng biên độ chủ đề cho nhạc pop Hoa ngữ. Tuy nhiên, Thái Y Lâm năm qua đối diện với nhiều vấn đề ở thị trường Đại lục. Nghiêm trọng nhất là việc hơn 1.300 ca khúc của Thái Y Lâm bị gỡ bỏ đồng loạt khỏi các nền tảng phát nhạc lớn. Đây bị coi là một đòn giáng mạnh mẽ vào sự nghiệp của "Thiên hậu".

Hơn 1.300 ca khúc của Thái Y Lâm bị gỡ bỏ đồng loạt khỏi các nền tảng phát nhạc lớn ở Trung Quốc (ảnh: Weibo)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quy định kiểm duyệt văn hóa và nghệ thuật tại thị trường này ngày càng thắt chặt. Việc biến mất khỏi các danh sách nhạc số không chỉ khiến khán giả khó tiếp cận với kho tàng âm nhạc đồ sộ suốt 26 năm của cô, mà còn được giới quan sát coi là một hình thức "phong sát ngầm", cô lập hoàn toàn sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông chính thống tại Đại lục.

Hiện tại, câu chuyện concert Pleasure bị báo cáo vẫn đang được dư luận theo dõi sát sao và chưa có kết luận cuối cùng.