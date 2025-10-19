HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn

Mạnh Thắng |

TPO - Vào lúc 8 giờ ngày 19/10, Nhà máy thủy điện Trị An ở Đồng Nai ngừng xả nước qua đập tràn, kết thúc 19 ngày xả nước qua đập tràn điều tiết nước hồ chứa, cũng là lúc người dân mở hội bắt cá.

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 1.

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi nhà máy ngưng xả tràn

Ngay từ sáng sớm, trước thời điểm đóng cửa đập tràn, hàng trăm người dân đã tập trung về vùng chân đập nhà máy để chờ bắt cá, xem bắt cá.

Trong những ngày qua, nhà máy đã xả tràn qua 3 cửa, lưu lượng xả qua đập tràn được điều chỉnh từ 320m³/s lên 480m³/s, đưa tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động trong khoảng 1.230-1.300m³/s. Hiện tại mực nước thượng lưu hồ đạt 61.331m, lưu lượng nước về hồ đạt 758m3/s.

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 2.

Các loại ngư cụ được dùng đánh bắt cá

Đại diện Nhà máy thuỷ điện Trị An cho biết, tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết nước xả nước qua đập tràn.

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 3.

Trên bờ, rất đông người đến xem bắt cá

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 4.

Một lượng lớn Youtube đến quay, tường thuật "lễ hội" bắt cá

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 5.

Một tay lưới tung chài bắt cá

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 6.

Không có nhiều cá lớn trong mùa xả đập năm nay

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 7.

Cá đánh bắt được đưa ngay lên bán tại bờ

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 8.

Chị Nguyễn Nhâm đến từ phường Biên Hòa vui mừng khi mua được một con cá lăng lớn

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn- Ảnh 9.

Mua bán cá diễn ra trên bờ

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong ở Thanh Hoá: Công an thông tin về nguyên nhân
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại