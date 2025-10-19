Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong ở Thanh Hoá: Công an thông tin về nguyên nhân

Những thông tin mới nhất liên vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở xã Quảng Bình, Thanh Hoá đang là tâm điểm chủ ý trong dư luận. Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ, sinh hoạt bạn bè ngoài giờ học.

Phụ huynh và nhà trường cần có biện pháp rà soát, phát hiện và quản lý những học sinh có biểu hiện hư hỏng, cá biệt, ham chơi, lười học, bỏ học thường xuyên, nghiện game, tàng trữ hoặc sử dụng thuốc lá điện tử, chất cấm…, để kịp thời có biện pháp xử lý, tránh phát sinh các vấn đề phức tạp.

Hai nam sinh trong vụ việc được nhắc tới đều học ở trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, Thanh Hoá) là P. T. B. N. (SN 2009, trú tại xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L.Q.H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8). Cả hai được xác định là không có mâu thuẫn từ trước.

Tuy nhiên trong sáng 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục, sau khi tan trường, L.Q.H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) đã chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.

(Ảnh cắt từ clip)

Trong lúc bị đánh, P.T.B.N. đã rút dao bấm mang theo người đâm L.Q.H. khiến H. bị thương, sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương. Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình).

Khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc. Thông tin trên VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, qua nắm bắt ban đầu, giữa hai học sinh này trước đó không có mâu thuẫn trong trường.

Lành đạo trường THPT Đặng Thai Maig đã tới thăm hỏi, động viên gia đình em H. Theo lãnh đạo nhà trường chia sẻ trên Dân Trí, em H. là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Bố H. làm nghề tự do tại địa phương, còn mẹ là công nhân.