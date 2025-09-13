Hàng trăm nghìn đơn cọc trong 1 giờ: Người Việt tranh nhau iPhone 17 Pro Max màu cam

Cháy hàng trong vài phút, website quá tải

Đúng 19h ngày 12/9, Việt Nam lần đầu tiên bước vào nhóm thị trường mở bán iPhone cùng Mỹ, Singapore, Thái Lan. Cả ba kênh gồm Apple Store Online, các chuỗi bán lẻ ủy quyền và sàn thương mại điện tử đồng loạt kích hoạt chương trình đặt trước. Sức hút từ iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là màu cam Cosmic Orange, đã khiến tình trạng "cháy hàng" xảy ra chỉ sau vài phút.

Viettel Store, CellphoneS, FPT Shop và nhiều hệ thống bán lẻ ghi nhận lượng lớn người dùng truy cập đặt mua iPhone 17 dẫn tới quá tải - Ảnh chụp màn hình

Trên Apple Store Online, khách hàng đặt mua iPhone 17 Pro Max màu cam bản 256 GB lúc 19h vẫn được hẹn giao ngày 19/9, nhưng chỉ 10 phút sau, thời gian đã bị lùi đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Một số website của đại lý như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile và Di Động Việt liên tục rơi vào tình trạng chập chờn hoặc không thể truy cập.

Chậm vài phút, đơn hàng được lùi sang giao đợt 2 hoặc 3, thậm chí có thể sang tháng 10 - Ảnh chụp màn hình

Nhiều khách hàng chia sẻ họ gặp khó khăn khi "săn" máy. Anh Minh Tuấn (Hà Nội) cho biết: "Tôi đã thử đặt iPhone 17 Pro Max màu cam 256 GB từ 19h nhưng phải làm lại ba lần mới thành công. Đến khi thanh toán xong thì hệ thống báo phải chờ giao đến cuối tháng 9, không còn suất đợt 19/9 nữa".

Theo thống kê ban đầu, Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 100.000 đơn đặt cọc, Viettel Store có hơn 63.000 đơn, còn CellphoneS vượt 21.000 đơn chỉ ngay trong tối mở bán. Sức nóng này khiến nhiều người ví von "chưa kịp bấm nút đã hết máy", tái hiện kịch bản quen thuộc qua nhiều mùa iPhone trước đây.

Thế Giới Di Động đạt kỷ lục 100.000 đơn hàng sau 1 giờ mở đặt trước iPhone 17 - Ảnh chụp màn hình

Viettel Store cũng ghi nhận hơn 63.000 đơn đặt trước - Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện Viettel Store, nhận định: "Với những nâng cấp đồng đều trên cả 4 phiên bản iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, Apple mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng ở các phân khúc khác nhau. Nổi bật nhất, tôi tin rằng iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange sẽ trở thành xu hướng năm nay nhờ thiết kế cao cấp cùng màu sắc đặc biệt, lần đầu xuất hiện trên phiên bản Pro, tạo nên cá tính khác biệt cho người dùng".

Đại diện hệ thống CellphoneS cũng cho biết, ngay sau thời điểm 19h, lượng khách đặt trước tăng đột biến. Chuỗi cũng triển khai loạt chính sách ưu đãi như trợ giá tối đa 7 triệu đồng thông qua chương trình thu cũ đổi mới và giảm thêm khi thanh toán qua ngân hàng, cùng chính sách trả góp "3-không" để kích cầu. "Mục tiêu năm nay của chúng tôi là mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng, từ việc định giá thu cũ trước ngày mở bán đến việc đảm bảo giữ giá trong vòng ba ngày để người mua yên tâm lên đời iPhone 17", đại diện CellphoneS cho hay.

Hiệu ứng khan hàng và chênh lệch giá

Dù nhiều ý kiến trước đó cho rằng iPhone 17 không có thay đổi lớn về thiết kế, thực tế cho thấy sức hút từ bản Pro Max màu mới vẫn quá mạnh mặc cho iPhone Air cũng là một mẫu iPhone mới có sức hút. Một đại diện giấu tên của một chuỗi bán lẻ lớn cho biết: "Giá cao dường như không ảnh hưởng nhiều đến sức mua. Khách chọn Pro Max vốn là nhóm dư dả, không phải 'cố quá' để mua. Như mọi năm, màu mới luôn là tâm điểm, còn nguồn hàng đợt đầu rất ít, chủ yếu tạo hiệu ứng khan hiếm".

Trên các sàn thương mại điện tử, iPhone 17 Pro Max màu cam 256 GB được niêm yết ở mức khoảng 39,99 triệu đồng. Cá biệt có bên bán lẻ để giá tới 45,9 triệu đồng cho model này nhưng chưa chắc đã giao được máy ngay trong đợt 1 ngày 19/9. Thực tế này cho thấy ngoài nhu cầu thực sự, một phần lớn lượng đặt mua còn đến từ nhóm "buôn hàng" nhằm bán lại với chênh lệch.

Gian hàng chính thức Apple Flagship Store trên Shopee Mall để giá niêm yết 39,99 triệu đồng đối với toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 Pro Max 256GB - Ảnh chụp màn hình

Một chuỗi bán lẻ niêm yết giá iPhone 17 Pro Max màu Cam 256GB lên tới 45,99 triệu đồng, chênh 8 triệu so với giá niêm yết mà Apple đề xuất - Ảnh chụp màn hình

Đại diện FPT Shop xác nhận iPhone 17 Pro Max chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số đặt cọc, nhiều khả năng phải đến giữa tháng 10 mới hoàn tất giao hết đơn hàng. Chuỗi bán lẻ này tung chính sách trợ giá đến 4,5 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất và đặc biệt là gói bảo hành trọn đời. "Chúng tôi còn áp dụng chính sách 'giao trễ, đền gấp đôi gói cước' để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đồng thời kỳ vọng doanh số iPhone 17, Air, Pro và Pro Max năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 30% so với năm trước", đại diện FPT Shop chia sẻ.

Mỗi mùa iPhone, màu sắc mới luôn chiếm tỷ lệ áp đảo. Năm nay, dữ liệu ban đầu cho thấy iPhone 17 Pro Max màu cam chiếm tới hơn 80% trong số đơn đặt Pro/Pro Max tại nhiều hệ thống. Việc Việt Nam chính thức nằm trong nhóm mở bán sớm giúp khách hàng giảm phụ thuộc vào hàng xách tay, nhưng khan hàng đợt đầu vẫn khó tránh, khi nguồn cung bị chia sẻ cùng các thị trường lân cận như Singapore và Thái Lan.

iPhone 17 Pro Max vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của người dùng Việt - Ảnh: Tuấn Lê

Giá chính thức tại Việt Nam: iPhone 17 từ 24,99 triệu đồng, iPhone Air từ 31,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro từ 34,99 triệu đồng, iPhone 17 Pro Max từ 37,99 triệu đồng. Phiên bản dung lượng cao nhất 2 TB của iPhone 17 Pro Max có giá niêm yết 63,99 triệu đồng. Độc giả có thể đặt trước tại Shopee Mall và Lazada Mall, áp dụng các ưu đãi giảm giá khi thanh toán để có giá rẻ hơn.