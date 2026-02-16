'Hàng trăm ngàn' thiết bị của Đức vẫn được sử dụng trong UAV cảm tử Nga

Theo hãng tin DW, số lượng thiết bị của Đức mà Nga nhập khẩu để sản xuất vũ khí có thể lên tới hàng trăm nghìn. Chúng được tìm thấy thường xuyên trong máy bay không người lái Nga tấn công các thành phố của Ukraine.

Truyền thông Đức một lần nữa hướng sự chú ý đến vấn đề này vào tháng 1/2026 sau khi phân tích chiếc UAV cảm tử phản lực Geran-5 thế hệ mới.

Vào cuối tháng 1/2025, sau khi các chuyên gia từ Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) phân tích mảnh vỡ một máy bay không người lái phản lực mới của Nga, họ phát hiện ra thiết bị bán dẫn đến từ công ty Infineon Technologies của Đức nằm lẫn trong số các linh kiện nước ngoài khác.

Theo GUR, phần lớn thành phần nước ngoài được tìm thấy trong vũ khí Nga đến từ Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong khi có 137 linh kiện nguồn gốc từ Đức. Hơn một nửa trong số đó được tìm thấy trong máy bay không người lái, phần còn lại trong tên lửa, trạm radar, xe quân sự và trực thăng.

UAV Geran-5 mới nhất của Nga bị bắn hạ trên lãnh thổ Ukraine, bên trong tìm thấy thiết bị bán dẫn của Infineon.

Các linh kiện phổ biến nhất của Đức là bóng bán dẫn (khoảng 50 loại), ngoài ra còn có cuộn cảm, máy phát điện, tụ điện, máy biến áp và pin. Hầu hết bóng bán dẫn của Đức được tìm thấy trong máy bay không người lái (UAV).

Nhà sản xuất "phổ biến nhất" của Đức là Infineon Technologies, khi 58 trong số 137 linh kiện, hầu hết là bóng bán dẫn được sử dụng trong máy bay không người lái.

7 linh kiện điện tử được tìm thấy trong UAV do công ty EPCOS AG của Đức sản xuất, 9 linh kiện đến từ Würth Elektronik, 5 trong số đó được tìm thấy trong UAV.

Tiếp theo, 3 máy bơm nhiên liệu là từ doanh nghiệp Pierburg của Đức - một công ty con của Tập đoàn Rheinmetall, được tìm thấy trong máy bay không người lái Geran-2.

Trong cuộc phỏng vấn với DW, một đại diện của GUR giải thích rằng Nga gần đây đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào linh kiện phương Tây trong sản xuất máy bay không người lái.

Nếu vào năm 2023, tỷ lệ linh kiện Mỹ trong một số phiên bản của dòng UAV Shahed-136 có thể đạt tới 80%, thì hiện nay, 60% linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Đồng thời việc sử dụng các bóng bán dẫn của Đức, bất chấp lệnh trừng phạt, vẫn duy trì ở mức độ lớn. Theo đại diện của GUR, các nhà sản xuất Nga không vội vàng thay thế thành phần của Đức bằng các sản phẩm tương tự chất lượng thấp hơn từ Trung Quốc do tính sẵn có và độ tin cậy của chúng.

"Các transistor của Infineon được sử dụng trong rất nhiều thiết bị gia dụng và hàng hóa thông dụng. Vì vậy rõ ràng không có vấn đề gì khi mua chúng với số lượng cần thiết", đại diện GUR giải thích.

Các bóng bán dẫn của Đức trong bộ phận hệ thống điều khiển của một máy bay không người lái Nga, được một nhân viên GUR cho các nhà báo của DW xem.

Tờ báo đã liên hệ với các công ty Đức có sản phẩm được tìm thấy trong vũ khí của Nga. Theo nhà sản xuất, họ tuân thủ đầy đủ lệnh trừng phạt, nhưng việc kiểm soát khả năng bán lại sản phẩm dân sự là vô cùng khó khăn.

Cụ thể, Infineon trả lời rằng kể từ năm 2022, tất cả các nguồn cung cấp cho Nga đã bị dừng lại, nhưng “rất khó kiểm soát việc bán lại sản phẩm trong suốt vòng đời của chúng, bởi vì Infineon sản xuất khoảng 30 tỷ chip mỗi năm”.

Theo tính toán của ấn phẩm DW, Nga có thể cần gần nửa triệu bóng bán dẫn của Đức vào năm 2025 chỉ để sản xuất máy bay không người lái tấn công Geran-2.

GUR tin rằng trong hầu hết trường hợp, các bóng bán dẫn sản xuất tại Đức được mua trực tiếp thông qua công ty bình phong để che giấu chuỗi cung ứng thực sự. Sau đó để tránh lệnh trừng phạt, số linh kiện này được đưa vào Nga thông qua các nước thứ ba thân Moskva hoặc thông qua kênh buôn lậu.

Đồng thời, giáo sư và tiến sĩ luật Viktor Winkler - một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất của Đức về chính sách trừng phạt, đã bình luận với DW rằng sau năm 2022, việc cung cấp linh kiện từ Đức sang Nga sẽ ngày càng ít được thực hiện thông qua các nước thứ ba.

Thay vào đó, quá trình này sẽ ngày càng được thực hiện trực tiếp thông qua các công ty bình phong ngay tại Đức.