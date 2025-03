Hãng tin hàng đầu nước ngoài: "Vì sao chúng tôi muốn làm bạn với Việt Nam?"

Ảnh: Thủ tướng New Zealand và Thủ tướng Việt Nam thực hiện lễ Hongi (chạm mũi) trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Zealand năm 2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hãng phát thanh hàng đầu New Zealand - RNZ (Radio New Zealand) - mới đây đăng bài viết và radio có tiêu đề "Vì sao chúng tôi muốn làm bạn với Việt Nam?" nói về mối quan hệ khăng khít giữa quốc gia thuộc Châu Đại Dương này và Việt Nam.

" Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và đang thúc đẩy các mối quan hệ thương mại, bao gồm cả với New Zealand ", bài viết mở đầu. " Giá rẻ, phong cảnh nguyên sơ và đồ ăn thì tuyệt vời. Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất hành tinh hiện nay, với lượng khách du lịch quốc tế tăng 43% vào năm ngoái ".

Các doanh nghiệp New Zealand đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác nhân chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon gần đây.

Bài viết nhấn mạnh đến "mối liên hệ gần gũi hơn của chúng ta không chỉ là về tiền, du lịch hay sinh viên Việt Nam theo học các trường đại học ở đây (New Zealand - PV)"

Trong chuyến đi gần đây tới Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã ký Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở đường cho các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Mối quan hệ này đang ngày càng phát triển - kể từ năm 2017, thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng trưởng 123% và Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand.

"Có một số doanh nghiệp nói với tôi rằng họ thực sự muốn thâm nhập vào thị trường Việt Nam…", bài viết này nêu.

Kinh tế Việt Nam - New Zealand tăng trưởng qua các năm

Năm 2025 đánh dấu mốc son đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - New Zealand, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975 - 19/6/2025), 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (2020 -2025), lãnh đạo Chính phủ và các tổ chức kinh tế tại New Zealand đã có những động thái tích cực nhằm củng cố mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, coi trọng Việt Nam là "ngôi sao đang lên" của khu vực Đông Nam Á với nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực.

Trong 5 năm vừa qua, thương mại hai chiều Việt Nam - New Zealand đã tăng trưởng 50,8%, từ 1,79 tỷ NZD năm 2020 lên 2,7 tỷ NZD trong năm 2024 (khoảng 1,5 tỷ USD - theo số liệu cập nhật của Stats - Cục Thống kê New Zealand).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào New Zealand đạt 1,75 tỷ NZD tăng 80,4% số với năm 2020 (đạt 970 triệu NZD), kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ New Zealand đạt 933 triệu NZD năm 2024 tăng 13,4% so với năm 2020 (đạt 823 triệu NZD).

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và New Zealand tăng qua các năm. Ảnh minh hoạ.

Năm ngoái, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand; là nhà xuất khẩu thứ 13 vào thị trường New Zealand và là nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand. Trong khi đó, New Zealand là đối tác thương mại thứ 38 của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 51, nhập khẩu lớn thứ 58 của Việt Nam.

Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand nhóm hàng gồm điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, hạt điều, giày dép… Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa, hoa quả, gỗ, nguyên liệu phụ liệu dệt may, da giày, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, phế liệu sắt thép, sắt thép các loại từ New Zealand.