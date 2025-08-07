Video: Nhóm người chặn xe công nghệ không cho bắt khách ở bến xe Thái Nguyên

Ngày 6/8, ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc nhóm tài xế của hãng taxi Bình An chặn xe công nghệ, yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên (bến xe Thái Nguyên).

"Sự việc trên không những gây mất an ninh trật tự công cộng, ảnh hưởng quyền lợi hành khách mà còn ảnh hưởng môi trường kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải nói chung, bến xe ô tô khách trên địa bàn nói riêng", ông Long chia sẻ.

Ông Long cho biết, hoạt động kinh doanh là của doanh nghiệp, Sở Xây dựng có trách nhiệm trong việc cấp phép. Tuy nhiên, việc khai thác, cho thuê và quản lý hoạt động đón, trả khách trong bến lại thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ban quản lý bến xe.

Cũng theo ông Long, việc bến xe Thái Nguyên chỉ cho phép hãng taxi Bình An hoạt động đón khách bên trong bến là không đúng quy định hiện hành.

“Hoạt động kinh doanh vận tải cần đảm bảo sự bình đẳng giữa các đơn vị, không thể tạo ra sự độc quyền vì pháp luật không cho phép và chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu làm rõ vấn đề này” , ông Long nói.

Nhóm người chặn đầu xe công nghệ, yêu cầu người phụ nữ bế theo con nhỏ xuống xe giữa trời nắng nóng gần 40°C. (Ảnh cắt từ clip)

Có dấu hiệu vi phạm quyền tự do kinh doanh

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: Trong sự việc này, tài xế taxi công nghệ và hành khách có thể coi là bị cản trở quyền cung cấp và sử dụng dịch vụ vận tải hợp pháp. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các bên và cần được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo luật sư, nếu hành khách hoặc tài xế bị gây rối, cản trở trái pháp luật thì hoàn toàn có quyền gửi đơn kiến nghị đến cơ quan công an để đề nghị xử lý hành vi vi phạm.

“ Hiện chưa thấy phản ánh cụ thể từ phía hành khách hay tài xế, tuy nhiên với clip và phản ánh trên mạng xã hội, rõ ràng đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự xã hội, quyền tự do kinh doanh và quyền lựa chọn dịch vụ của người dân”, luật sư Cường nói.

Vị luật sư cũng cho biết, theo quy định hiện hành, không có bất kỳ điều luật nào cho phép một hãng taxi ký hợp đồng độc quyền đón khách tại bến xe, nhà ga. Nếu có tồn tại hợp đồng như vậy, cần xem xét lại tính pháp lý và sự phù hợp với quy định cạnh tranh công bằng trong kinh doanh vận tải hành khách.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo đến cơ quan chức năng về phương thức tính cước phí, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động vận tải.

Luật sư Cường nhấn mạnh: “ Trong trường hợp cơ sở hạ tầng bến xe không đủ chỗ cho tất cả xe taxi vào đỗ, ban quản lý bến có thể áp dụng các biện pháp điều tiết hợp lý, nhưng vẫn phải đảm bảo quyền đón, trả khách của cả taxi truyền thống và taxi công nghệ một cách công bằng".

Việc tạo ra độc quyền cho một hãng taxi trong khuôn viên bến xe có thể bị xem là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Luật sư Cường cho rằng cơ quan chức năng cần khẩn trương kiểm tra, xem xét lại hợp đồng giữa bến xe khách Thái Nguyên và hãng taxi Bình An để xác minh có dấu hiệu vi phạm luật cạnh tranh hay không.

Đồng thời, cần xem xét trách nhiệm quản lý của ban điều hành bến xe trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quyền tự do lựa chọn dịch vụ của người dân và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải.

"Nếu không kịp thời xử lý, những hành vi như vậy sẽ tạo ra tiền lệ xấu, gây bức xúc trong xã hội và làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại", luật sư nói.

Sáng 4/8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh chiếc xe taxi công nghệ bị nhóm người chặn đầu, không cho đón khách khiến dư luận bức xúc.

Theo clip đăng tải, trưa 3/8, khi chiếc taxi công nghệ đang đón khách đặt qua ứng dụng thì bị một nhóm người chặn đầu, tự ý mở cửa xe. Người đàn ông đội mũ trắng, đeo kính râm yêu cầu nữ hành khách bế theo con nhỏ xuống khỏi taxi, đồng thời kéo cô gái đang định bước lên xe ra ngoài. Sự việc xảy ra vào giữa trưa, dưới thời tiết nắng nóng gần 40°C.

Bến xe khách Trung tâm TP Thái Nguyên.

Ngày 5/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Lê Hồng Dương, Giám đốc Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên cho biết đã xem nội dung đoạn clip và xác định những người yêu cầu hành khách xuống xe taxi công nghệ là lái xe của Công ty taxi Bình An.

"Trước đây có khoảng 10 hãng taxi thường xuyên ra vào bến để đón, trả khách gây mất an ninh trật tự. Sau đó, lãnh đạo bến xe giảm xuống còn 3 hãng được phép vào đón khách nhưng tình trạng lộn xộn vẫn tái diễn. Năm 2023, chúng tôi chỉ ký hợp đồng với hãng taxi Bình An để đảm bảo an ninh trật tự", ông Dương nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dương, sau khi ký hợp đồng thì chỉ có hãng taxi Bình An mới được đón, trả khách trong bến còn những hãng taxi khác và xe công nghệ chỉ được phép trả khách, không được đón khách trong khu vực bến xe, nếu muốn đón khách phải ra khu vực ngoài cổng.

Khi được hỏi việc ký “độc quyền” cho Công ty Bình An đón khách trong bến có đúng quy định không, ông Dương nói chờ cơ quan có thẩm quyền làm rõ.