Hàng nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam đổ bộ Mỹ với giá đắt đỏ, thuế nhập khẩu 7%

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 4/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 71.866 tấn, trị giá 139,46 triệu USD, giảm 2,4% về lượng nhưng tăng 18,6% về trị giá so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 452.504 tấn, trị giá 872,78 triệu USD, giảm 7,2% về lượng nhưng vẫn tăng mạnh 20,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá ở mức cao. Giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.929 USD/tấn, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

3 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, xuất khẩu cao su sang Mỹ trong tháng 4 tăng 42% về lượng và tăng 61% về kim ngach. Tính chung 4 tháng đầu năm, Mỹ đã mua gần 8 nghìn tấn cao su từ Việt Nam, trị giá 16 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân đạt 2.030 USD, tăng tới gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Một mặt hàng khác là sản phẩm từ cao su cũng giúp Việt Nam thu về 201 triệu USD từ Mỹ, tăng mạnh 52% so với cùng kỳ.

Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại Latex được xuất khẩu nhiều nhất. Thuế nhập khẩu trung bình mà Mỹ áp với mặt hàng cao su và các sản phẩm từ cao su của Việt Nam là 7%.

Năm 2024, Việt Nam là nguồn cung cao su lớn đứng thứ 13 vào Mỹ, với khối lượng đạt 29.256 tấn, trị giá 50,6 triệu USD. Thị phần của Việt Nam trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Mỹ cũng tăng từ 1,5% của năm 2023 lên 1,7% vào năm 2024.

Mỹ dự kiến tăng lượng cao su nhập khẩu trong thời gian tới nhờ sản xuất ô tô trong nước cải thiện khi Mỹ tăng thuế suất nhập khẩu ô tô và đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cao su từ Canada, Mexico và Trung Quốc (chiếm khoảng 19% lượng nhập khẩu vào Mỹ).

Cùng với Mỹ, dù EU không phải thị trường xuất khẩu chính của cao-su Việt Nam, nhưng việc đáp ứng yêu cầu khắt khe của quy định EUDR sẽ giúp Việt Nam khai thác được thị trường nhiều tiềm năng, sức mua cao và còn nhiều dư địa phát triển. Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ rừng PEFC/VFCS sẽ có nhiều lợi thế kinh doanh khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Trong những năm gần đây, diện tích trồng cao su tại các quốc gia sản xuất hàng đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia có xu hướng giảm dần do người dân chuyển đổi cây trồng từ cao su sang các loại cây trồng khác có lợi nhuận cao hơn.

Theo dự báo từ Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), giá cao su thiên nhiên năm 2025 có thể tăng 5–10% so với năm trước, do nguồn cung đang bước vào giai đoạn thấp điểm. Nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2025 được dự báo sẽ đạt 15,56 triệu tấn, tăng 1,3% so với năm trước. Trong đó, tiêu thụ của Trung Quốc dự kiến tăng 2,5%, Ấn Độ tăng 3,4%, Thái Lan tăng 6,1%,Việt Nam tăng 1,5%, Srilanca tăng 6,7%, Campuchia dự báo tăng mạnh.