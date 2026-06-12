Hàng nghìn sinh vật giống như "xúc xích hồng" xuất hiện trên bãi biển, giới chức ra lệnh cấm chạm vào

Hàng nghìn sinh vật màu hồng có hình dạng giống xúc xích bất ngờ dạt vào một bãi biển nổi tiếng ở Thái Lan, tạo nên khung cảnh hiếm gặp kéo dài hàng trăm mét.

“Xúc xích hồng" gây xôn xao

Bãi biển Suan Son, một điểm du lịch nổi tiếng tại thị trấn Phe, huyện Mueang, tỉnh Rayong (Thái Lan), bất ngờ xuất hiện hàng nghìn sinh vật biển màu hồng có hình dạng thuôn dài vào ngày 6/6.

Theo ghi nhận, những sinh vật này bị sóng đánh dạt vào bờ với số lượng lớn, nằm xen lẫn giữa vỏ sò và cát biển, tạo thành dải kéo dài hàng trăm mét. Màu hồng nổi bật của chúng khiến cả bãi biển như bị nhuộm đỏ, thu hút đông đảo du khách hiếu kỳ và gây không ít lo ngại.

Theo tờ Bangkok Post, trước hiện tượng bất thường này, Cục Tài nguyên Biển và Ven biển Thái Lan (DMCR) đã cử các chuyên gia và lực lượng bảo tồn đến hiện trường để khảo sát.

Sau quá trình lấy mẫu và đối chiếu đặc điểm sinh học, các nhà khoa học xác định đây là hải sâm hồng gai (tên khoa học Cercodemas anceps), một loài động vật không xương sống sống dưới biển.

Loài này có cơ thể mềm, hình trụ, bề ngoài khá giống quả dưa chuột hoặc xúc xích. Bề mặt da được phủ bởi những gai và nốt sần nhỏ, màu sắc dao động từ hồng tươi đến đỏ cam tùy từng cá thể.

Điều khiến các chuyên gia bất ngờ là phần lớn những cá thể bị dạt vào bờ vẫn còn sống.

Theo nhận định ban đầu, những cơn bão và sóng lớn xuất hiện gần đây tại khu vực đã làm xáo trộn môi trường dưới đáy biển, cuốn số lượng lớn hải sâm từ nơi sinh sống tự nhiên lên bờ.

Loài vật được ví như "công nhân vệ sinh của đại dương"

Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết hải sâm đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Chúng giúp phân hủy chất hữu cơ và xử lý các chất thải tích tụ dưới đáy biển, nhờ đó góp phần duy trì môi trường sống lành mạnh cho nhiều loài sinh vật khác.

Vì vai trò đặc biệt này, hải sâm thường được các nhà sinh học gọi là "công nhân vệ sinh của đại dương".

Giới chức khẳng định hiện tượng hàng loạt hải sâm dạt vào bờ là một sự kiện tự nhiên hiếm gặp và không gây nguy cơ lâu dài đối với hệ sinh thái biển địa phương. Khi thủy triều thay đổi và nước biển dâng trở lại, nhiều cá thể được cho là sẽ theo sóng quay về môi trường sống tự nhiên.

Dù không phải loài động vật nguy hiểm theo nghĩa thông thường, Cục Tài nguyên Biển và Ven biển Thái Lan vẫn phát đi cảnh báo yêu cầu du khách và người dân chỉ nên quan sát từ xa.

Theo các chuyên gia, một số loài hải sâm có khả năng tiết ra các hợp chất hóa học hoặc chất độc mang tính phòng vệ khi cảm thấy bị đe dọa. Việc tiếp xúc trực tiếp có thể gây kích ứng da, nổi mẩn đỏ hoặc phản ứng dị ứng ở một số người, đặc biệt là những người có làn da nhạy cảm.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo nếu phát hiện các trường hợp động vật biển mắc cạn hàng loạt, người dân nên thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý đúng cách, thay vì tự ý bắt giữ hoặc tiếp xúc với chúng.

Nguồn: HK01



