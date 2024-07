Hàng nghìn nông dân đổi đời, mua ô tô nhờ sầu riêng

Sáng 18/7, UBND huyện Krông Pắc, Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin các hoạt động Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ II, năm 2024.

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc - cho biết, địa phương xác định nông nghiệp là bệ đỡ của ngành kinh tế. Bên cạnh cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su… những năm qua, sầu riêng đã trở thành loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao.

Theo bà Trinh, nhờ cây sầu riêng nông dân địa phương đã làm giàu. Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong 2 năm, hàng nghìn nông dân trồng sầu riêng đã mua ô tô . Cụ thể, năm 2022, người dân mua khoảng 400 chiếc, năm 2023 khoảng 600 ô tô.

"Năm nay, giá sầu riêng được chốt tại vườn 90.000 đồng/kg. Con số mua ô tô của nông dân sẽ không ngừng tăng lên", bà Trinh nhấn mạnh.

UBND huyện Krông Pắc tổ chức thông tin Lễ hội sầu riêng lần thứ II.

Lãnh đạo huyện Krông Pắc cho biết, chủ đề của lễ hội năm nay là Sầu riêng Krông Pắc - Phát triển và hội nhập nhằm quảng bá, giới thiệu đặc sản sầu riêng địa phương, các loại trái cây chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, những đặc sản tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 31/8-2/9.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc - thông tin, lễ hội sầu riêng năm nay có 12 chuỗi sự kiện hấp dẫn, trong đó hơn 50% các hoạt động, sự kiện có điểm mới như: Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi (vườn sầu riêng đẹp, nữ hoàng sầu riêng; thi bàn tay vàng trong làng gõ sầu riêng và tách sầu riêng); Hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương (dự kiến có 250 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng…).

Lễ hội đường phố (có sự kiện đăng ký xác lập con rồng dài 120 m in hình quả sầu riêng, con rồng dài nhất Việt Nam chào mừng 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk; Đoàn xe diễu hành chào mừng của 50 doanh nghiệp, 50 hộ nông dân và 20 mô tô phân khối lớn).

Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc - thông tin tại cuộc họp báo.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra ngày hội văn hoá ẩm thực các dân tộc huyện Krông Pắc; trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn, tham quan cây sầu riêng cổ thụ; hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững; giải chạy việt dã vì sức khoẻ cộng đồng;

Lễ hội đường phố; đêm hội DJ và vũ hội ánh sáng giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ đội nhóm nghệ thuật; lễ chào cờ, đồng diễn áo dài và trang phục các dân tộc; dự kiến chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật…

Lễ hội sầu riêng năm nay, huyện Krông Pắc truyền đi thông điệp mong muốn xây dựng hệ sinh thái làm nông nghiệp tử tế, bền vững an toàn, tạo ra kinh tế cao, đưa thương hiệu, sản phẩm sầu riêng Krông Pắc “bay cao, bay xa”, hội nhập ra năm châu.

Nội dung chính của lễ hội năm nay tiếp tục phát huy vai trò của người nông dân - người trực tiếp làm nên những quả sầu riêng thơm ngon, chất lượng. Huyện Krông Pắc mong muốn thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp lỗi thời “đèn nhà ai nấy sáng, ruộng nhà ai nấy cày”.

Những quả sầu riêng tươi ngon tại "thủ phủ" sầu riêng Krông Pắc.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Krông Pắc lắng nghe, ghi nhận những ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí và thông tin các vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến lễ hội sầu riêng cũng như dài hơi hơn là vấn đề liên kết chuỗi giá trị sản xuất sầu riêng, bảo vệ và nâng tầm giá trị thương hiệu sầu riêng.

Đối với việc đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông… Công an huyện Krông Pắc đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo phục vụ lễ hội sầu riêng; đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; điều tiết, phân luồng giao thông… Huyện Krông Pắc đã sẵn sàng cho Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ II, năm 2024.