Hàng nghìn người ngồi vạ vật xuyên trưa ở 89 Láng Hạ

Chị Vũ Lê Nguyên (25 tuổi, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé cửa hàng "săn" đồ lưu niệm ủng hộ thần tượng. Với nhiều khán giả, đây là dịp hiếm có để sở hữu những món đồ gắn với thần tượng và chuẩn bị cho trải nghiệm hòa mình vào không khí concert.