Hàng nghìn người ngồi vạ vật xuyên trưa ở 89 Láng Hạ

Nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị cho hai đêm concert của Big Bang tại Hà Nội. Những ngày qua, cửa hàng đồ lưu niệm của Big Bang cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả.
Bên cạnh hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình vào cuối tháng 10, pop-up store merchandise (cửa hàng đồ lưu niệm) của Big Bang trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả. Chính thức mở bán từ sáng 17/10, cửa hàng nhanh chóng đón lượng lớn người hâm mộ đến xếp hàng, lựa chọn các món đồ lưu niệm chính hãng trước ngày gặp thần tượng.