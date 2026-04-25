Hàng nghìn người “đổ bộ” Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ vì siêu dự án 18 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hàng nghìn người có mặt tại sự kiện ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long trong sáng nay.

Sáng 25/4 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thay vì đi chơi hay nghỉ ngơi tại nhà, hàng nghìn người đã đổ về Hạ Long để tham dự lễ ra mắt một dự án bất động sản đang thu hút nhiều sự quan tâm: Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, ngày 25/4/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức giới thiệu dự án này tại Quảng Ninh. Dự án có quy mô hơn 6.200 ha, nằm trọn trong Di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long. Với định hướng phát triển thành một đô thị quy mô lớn, sự kiện ra mắt được xem là một dấu mốc mới trong chiến lược mở rộng các đại đô thị của Vinhomes.

Trong khi nhiều tuyến đường hướng về các điểm du lịch trở nên đông đúc, khu vực tổ chức sự kiện cũng ghi nhận lượng người đổ về lớn, tạo nên không khí sôi động dù sự kiện đã giới hạn số người tham dự.

Không khí đông đúc tại khu vực tổ chức lễ ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long sáng 25/4.

Từ khoảng 9h sáng, lúc sự kiện chưa bắt đầu, khán phòng hội nghị hơn 1.000 chỗ đã kín chỗ.

Lượng người tham dự đông đảo cho thấy sức hút lớn của dự án, đến từ quy mô ấn tượng và những thông tin đang thu hút sự quan tâm trên thị trường.

Với quy mô hơn 6.200 ha, tọa lạc trong không gian Di sản Vịnh Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu lợi thế hiếm có. Dự án hội tụ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, lấy nền tảng thiên nhiên kỳ vĩ để định hình một không gian sống quy mô lớn, hướng tới tiêu chuẩn cao.

Dự án được định vị như một “Hà Nội mới” bên Vịnh Di sản thế giới, gắn với định hướng phát triển theo chuẩn ESG++. Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng mở rộng không gian đô thị ra những khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đồng thời vẫn duy trì khả năng kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm.

Trong tương lai gần, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đi vào vận hành, thời gian di chuyển giữa hai địa phương dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng 23 phút. Khi đó, cư dân có thêm lựa chọn sinh sống trong môi trường gần gũi thiên nhiên, đồng thời vẫn đảm bảo việc di chuyển, làm việc và kết nối với Thủ đô.

Tiến độ dự án.

Cùng với lợi thế tự nhiên, dự án được quy hoạch hơn 2.500 ha cây xanh – mặt nước – rừng ngập mặn, trong đó có khoảng 680 ha biển tự nhiên được lọc trong xanh, 200 km đường bờ biển cát trắng và hơn 660 ha công viên rừng Globe Hạ Long…

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, dự án tập trung phát triển hệ tiện ích đồng bộ với mô hình “all in one”. Các nhu cầu từ sinh sống, học tập, làm việc đến chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và giải trí được tích hợp trong cùng một không gian.

Hệ sinh thái nhà ở được phát triển đa dạng, gồm biệt thự, liền kề, nhà phố và căn hộ, phân bổ tại 6 phân khu. Song song đó là các nhóm tiện ích quy mô lớn, gồm hệ văn hóa – sự kiện, nghỉ dưỡng – giải trí, mua sắm – ẩm thực, thể thao, y tế và giáo dục…

Phối cảnh dự án.

Trước đó, vào sáng 19/12/2025, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Với lợi thế “tựa sơn, hướng hải”, Hạ Long Xanh được xác định là trung tâm kết nối của hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời nằm trong định hướng phát triển các tuyến cao tốc và đường sắt tốc độ cao vùng Đông Bắc trong tương lai. Không gian này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, lan tỏa mạnh mẽ sang các lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, liên danh nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực về quản trị, tài chính, công nghệ và nhân sự, tổ chức thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang tập trung thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, Hạ Long Xanh được xác định là một trong những dự án then chốt. Khi hoàn thành, dự án không chỉ hình thành diện mạo đô thị hiện đại dọc trục ven biển, mà còn góp phần giãn dân, tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và khẳng định tầm vóc phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.