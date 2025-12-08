Hàng nghìn cư dân mạng cười ngất khi biết lý do bé gái trong ảnh lấy vở che mặt!

Mới đây, một đoạn video ghi lại tình huống hài hước tại Quý Châu (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong lúc lái xe trở về trường, một giáo viên bất ngờ gặp học sinh của mình đang đi bộ trên đường. Dự định ban đầu của cô là dừng lại chào hỏi, tuy nhiên phản ứng của cô bé khiến cô “dở khóc dở cười”.

Theo hình ảnh trong video, khi phát hiện chiếc xe của giáo viên tiến lại gần, cô bé lập tức dừng bước, cúi xuống lục tìm trong cặp rồi nhanh chóng rút ra một cuốn bài tập. Em giơ cuốn vở lên che kín mặt, dường như cho rằng chỉ cần không để lộ gương mặt thì giáo viên sẽ không nhận ra mình. Điều đáng nói, trên bìa vở còn ghi rõ tên và lớp của cô bé.

Giáo viên không gọi em lại, cũng không bấm còi, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô bé vừa ôm cuốn bài tập trước mặt vừa di chuyển từng bước nhỏ. Thỉnh thoảng, em nghiêng đầu, lén nhìn về phía xe để kiểm tra xem giáo viên có “phát hiện” hay không. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến trò chơi trốn tìm thời thơ ấu, tưởng rằng mình đã che kín, nhưng lại để lộ rõ ràng.

Khoảnh khắc bé gái lấy vở che mặt khiến cô giáo và cư dân mạng cười ngất

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng gây chú ý. Nhiều cư dân mạng cho biết hành động của cô bé gợi nhớ đến những thói quen “ngây ngô” thời nhỏ: sửa bài trước khi nộp với hy vọng giáo viên không nhận ra, ngủ gật trong lớp nhưng cố giả vờ tỉnh táo, hay mắc lỗi rồi biện minh để mong giáo viên bỏ qua.

Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi “trốn tránh ngây thơ” này là biểu hiện điển hình của trẻ nhỏ. Chúng thường tin rằng chỉ cần che giấu một phần, cả thế giới sẽ không nhìn thấy mình. Khi trưởng thành, tâm lý này có thể chuyển thành các hình thức khác như đăng trạng thái nhưng giới hạn người xem, hoặc im lặng trước lỗi lầm nhỏ với hy vọng “mọi chuyện sẽ tự qua đi”.

Sự việc tuy đơn giản nhưng mang lại góc nhìn thú vị về thế giới nội tâm của trẻ em, nơi những suy nghĩ hồn nhiên vẫn luôn khiến người lớn vừa bật cười, vừa cảm thấy ấm lòng.