Hàng nghìn căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án Mường Thanh: Lập phương án phá dỡ trong 30 ngày

Hà Nội chính thức thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh. Theo đó, với căn hộ thuộc diện phá dỡ, chủ đầu tư lập phương án phá dỡ an toàn trong 30 ngày, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Không tự nguyện sẽ cưỡng chế

Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn gồm 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh.

Theo nghị quyết được thông qua, với những căn hộ thuộc diện phải phá dỡ tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, chủ đầu tư không thực hiện phá dỡ buộc cưỡng chế. Ảnh: Đình Phong.

Theo nghị quyết, với công trình phải phá dỡ, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình trên địa bàn quản lý; đôn đốc, giám sát, kiểm tra chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ.

Theo kết luận của TP Hà Nội, chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, tăng số lượng căn hộ làm tăng quy mô dân số. Tổng số căn hộ được xây theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng tại 12 dự án là 6.759, thực tế hiện nay là 24.943 căn hộ, tăng 18.184 căn hộ, gây áp lực lên hạ tầng của khu vực, giảm chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, giải pháp phá dỡ; thẩm tra phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ; lập biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu phá dỡ công trình, hạng mục công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đáng chú ý, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày quyết định buộc phá dỡ có hiệu lực, chủ đầu tư phải hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn, bố trí kinh phí và công khai kế hoạch di dời, phá dỡ; chịu toàn bộ chi phí liên quan đến công tác phá dỡ công trình, hạng mục công trình.

Trong trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành, UBND cấp xã tổ chức cưỡng chế phá dỡ; toàn bộ chi phí cưỡng chế, phá dỡ do chủ đầu tư chi trả.

Cũng theo nghị quyết, việc phá dỡ công trình, hạng mục công trình phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình, các công trình lân cận, vệ sinh môi trường.

Trường hợp việc phá dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình không bảo đảm an toàn hoặc không khả thi về kỹ thuật, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP quyết định.

Việc di dời thực hiện thế nào?

Theo Nghị quyết, đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được tồn tại có điều kiện, thực hiện di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm tại khu vực khối đế của các công trình phù hợp với quy hoạch hoặc thực tế xây dựng, tầng kỹ thuật, diện tích sinh hoạt cộng đồng. Việc này nhằm hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng phù hợp với thực tiễn dự án theo quyết định của UBND TP.

Trước khi tổ chức di dời, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, lập danh sách cụ thể các căn hộ, phần diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, người sử dụng và các tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

Cơ quan chức năng phải công khai phương án di dời, tổ chức vận động, tuyên truyền, tiếp nhận và xem xét ý kiến của người bị di dời và các chủ thể có quyền, lợi ích liên quan theo quy định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp UBND cấp xã, tổ chức thực hiện phương án di dời, hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm kinh phí thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ bằng tiền và các chi phí khắc phục hậu quả theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, UBND TP quyết định sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản chủ đầu tư để thực hiện.

Theo nguồn tin của PV, Sở Xây dựng Hà Nội mới đây yêu cầu UBND các phường xã rà soát căn hộ dự kiến phải di dời tại các dự án thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn.

Trong đó, xác định rõ có nội dung (tên căn hộ tại vị trí tầng nào, chủ sở hữu, người sử dụng hiện nay), báo cáo kết quả rà soát đến UBND TP Hà Nội (qua Sở Xây dựng) để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu; thời gian báo cáo trước ngày 30/10.