Hàng ngàn sinh vật khổng lồ tràn qua rừng lúc nửa đêm, cảnh tượng khiến mọi người sợ hãi rồi chết lặng

Vào giữa tháng 7 năm 2025, một cơn bão thông tin sai lệch đã quét qua các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, gây ra sự lo lắng lớn về tình trạng của Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ). Nhiều video lan truyền rộng rãi đã cố tình cho thấy hàng ngàn động vật hoang dã, bao gồm đàn bò rừng bison, nai sừng tấm, báo sư tử và gấu xám, đang đồng loạt rời khỏi công viên với số lượng lớn lên đến hàng ngàn con.

Những hình ảnh được lan truyền trên mạng về cuộc di cư khổng lồ của các con vật

Chủ đề này nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm xu hướng trên Google, khiến nhiều người lo sợ rằng cuộc di cư bất thường này là dấu hiệu cho thấy nguy cơ núi lửa siêu cấp nằm bên dưới Yellowstone sắp phun trào.

Tuy nhiên, theo báo cáo của ABC News ngày 18 tháng 7 năm 2025, Dịch vụ Công viên Quốc gia (NPS) đã nhanh chóng vào cuộc để làm rõ mọi hiểu lầm.

Người phát ngôn của NPS, bà Linda Veress, đã khẳng định mạnh mẽ rằng những video đang được chia sẻ rầm rộ là sản phẩm của Trí tuệ nhân tạo (AI) và có tính chất "châm biếm". Bà Veress tuyên bố: "Động vật hoang dã không rời khỏi Công viên Quốc gia Yellowstone với số lượng lớn. Tin đồn này là sai sự thật."

Chuyên gia: Di cư mùa hè là "vô lý"

Các chuyên gia về động vật hoang dã đã cung cấp dữ liệu khoa học để bác bỏ hoàn toàn tin đồn này. Ông Bill Hamilton, nhà sinh vật học hoang dã tại Đại học Washington và Lee, cho biết hầu hết các cuộc di chuyển quy mô lớn của động vật trong Yellowstone xảy ra vào mùa đông.

Nguyên nhân là do chúng phải tìm kiếm thức ăn không bị tuyết phủ kín. Tom Murphy, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã lão luyện tại Yellowstone, giải thích rằng năm 2025 là một "năm bình thường" về thời tiết và độ ẩm. Động vật hiếm khi di cư trong mùa hè trừ khi chúng bị buộc phải ra đi bởi các sự kiện khắc nghiệt như cháy rừng lớn. Ông nhấn mạnh: "Không có lý do gì để chúng phải rời đi ngay lúc đó."

Các con vật có thể di cư nhưng không phải với số lượng lớn đến vậy. Ảnh: Getty

Sự thật về video lan truyền

Các chuyên gia cũng đã trực tiếp phân tích các video lan truyền, chỉ ra bằng chứng rõ ràng về sự giả mạo. Mặc dù bò rừng có thể di chuyển trên đường vào mùa đông để tránh tuyết, nhưng con số ghi nhận thường chỉ khoảng 40 con trong tổng đàn 4.500 con, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Ông Hamilton chỉ ra rằng video về một nhóm gấu xám di chuyển cùng nhau là giả mạo rõ rệt. Gấu xám là loài sống đơn độc, chúng không bao giờ tụ tập gần nhau trừ khi có một nguồn thức ăn dồi dào, như xác bò rừng chết. Ông Murphy cũng khẳng định video về báo sư tử là "vô lý", vì loài này không có hành vi di cư.

Vào thời điểm đó (tháng 7/2025), sự việc đã làm nổi bật nguy cơ của thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Các nhà chức trách và chuyên gia địa chất đã xác nhận rằng hệ thống núi lửa ở Yellowstone đang được Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) giám sát chặt chẽ, và mức cảnh báo hoạt động vẫn là "bình thường" hay "Cảnh báo Xanh".

Nhà sinh vật học Bill Hamilton kết luận rằng mặc dù thông tin sai lệch có thể chỉ là một hình thức giải trí, nhưng nó sẽ trở nên đáng lo ngại nếu mọi người bắt đầu tin vào nó. Ông nói: "Nó làm suy yếu nhận thức chung về cách mọi thứ vận hành, cách tự nhiên vận hành."

Nguồn: ABC News