Hàng ngàn công nhân bám công trường tại các dự án trọng điểm dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5

Những ngày này, tại các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng, không khí lao động sôi nổi. Trên từng mũi thi công, các tổ đội đang tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng tốc để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các hạng mục.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km, kết nối hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, được triển khai đầu tư theo hai giai đoạn với tổng mức vốn khoảng 26.000 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có chiều dài 93,35 km, bao gồm 64 cây cầu vượt, bắc qua sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang cùng nhiều khe suối và các tuyến tỉnh lộ. Giai đoạn 2 bao gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc (gồm 17 cầu và 3 hầm xuyên núi) nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Toàn dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang triển khai 93 mũi thi công cầu, hầm, đường với gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân sự. Một số đoạn tuyến đang tổ chức thi công mở rộng nền đường 17 m lên 22 m theo quy mô hoàn thiện của giai đoạn 2.

Đặc biệt, dự án hiện huy động 4 dây chuyền thảm bê tông nhựa công suất lớn để triển khai thảm nhựa mặt đường. Đến nay, tổng sản lượng thực hiện các gói thầu xây lắp đạt 8.726,34/14.628,76 tỉ đồng (tương đương 74% giá trị hợp đồng).

Tại Km26 (xã Việt Hùng, tỉnh Lạng Sơn), công tác rải lớp base nền đường đang được triển khai đồng loạt. Hệ thống máy rải, máy lu được vận hành nhịp nhàng. Các kíp thi công đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và tiến độ trước mắt.

Anh Vũ Văn Luyến, công nhân vận hành máy rải thảm base, cho biết kíp làm việc của mình gồm 12 người, hiện tranh thủ thời tiết khô ráo để gia tăng sản lượng bởi đây là giai đoạn nước rút.

Cách đó không xa, tại khu vực cầu Km27, một trong những hạng mục từng gặp nhiều trở ngại do mưa lũ, buộc nhà thầu phải tổ chức lại phương án kỹ thuật và thi công trong điều kiện phức tạp. Đến nay, cây cầu đã cơ bản thành hình, tạo tiền đề quan trọng để nối thông toàn tuyến.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh có 2 hầm xuyên núi là Đông Khê và Thất Khê. Tới nay, công tác thi công các hạng mục trong và ngoài hầm đã cơ bản hoàn thiện

Theo kế hoạch, đến ngày 19-5 dự án thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 62 km từ cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến xã Đông Khê (Cao Bằng). Các phân đoạn còn lại sẽ được thông trên nền đường, trừ hai điểm cục bộ chưa thể thông tuyến do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2025. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp dự án giai đoạn 1 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cho biết các nhà thầu sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vị trí đường găng tiến độ, ưu tiên hoàn thiện mặt đường, hộ lan, dải phân cách, vạch sơn biển báo trong phạm vi từ Km52+00 - Km61+700 (đầu địa phận tỉnh Cao Bằng đến nút giao IC04).

Tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, hình hài của một tuyến cao tốc hiện đại đang rõ dần. Tuyến đường dài gần 60 km có tổng cộng 38 cây cầu, trong đó cụm cầu Km41+450 – Km41+825 – Km42+825 (đi qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn) được xem là một trong những hạng mục trọng điểm. Với tổng chiều dài hơn 1 km, chạy song song với tuyến đường sắt hiện hữu, việc thi công cụm cầu này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và tổ chức thi công chặt chẽ. Sau 24 tháng thi công, bản mặt cầu đã được hoàn thiện.

Trên các đoạn tuyến khác, nhiều hạng mục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.Tại Km43, công nhân đang tiến hành trải thảm lớp polymer và lắp đặt hệ thống hộ lan tôn sóng. Trong khi đó, tại khu vực Km44, các tổ đội công nhân tập trung thi công dải phân cách, sơn vạch kẻ đường, từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Chuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, cho biết các nhà thầu đã huy động 2.600 nhân sự, 1.200 thiết bị và triển khai 131 mũi thi công. Giá trị thực hiện đến nay đạt 5.587,71/7.949,82 tỉ đồng (tương đương 70,29% giá trị hợp đồng). Theo kế hoạch, đến ngày 19-5, dự án Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ hoàn thành phân đoạn dài 27 km, từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, tiếp giáp với Quốc lộ 4B (ngoại vi thành phố Lạng Sơn cũ).

Tăng tốc thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Ở khu vực phía Nam, một số dự án trọng điểm cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc trước khi mùa khô kết thúc. Tại dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hiện các nhà thầu đã huy động hơn 1.000 nhân sự và 470 máy móc thiết bị, triển khai 61 mũi thi công toàn tuyến, bao gồm 35 mũi thi công đường, 26 mũi thi công cầu.

Theo quy hoạch, đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được nâng cấp quy mô lên 10 - 12 làn xe, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng lên 6 làn xe, có làn dừng khẩn cấp.

Tên công trường dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM – Long Thành, liên danh nhà thầu đã huy động gần 800 nhân sự, hơn 120 thiết bị, tổ chức 22 mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến; tập trung đẩy nhanh các hạng mục trọng điểm như bệ, thân, xà mũ cầu Long Thành mới và lao lắp dầm cầu cạn. Đến nay, sản lượng thi công đạt khoảng 50%, bám sát tiến độ đề ra.

Xác định đây là công trình trọng điểm, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Ban điều hành dự án, cho biết các nhà thầu đã chủ động tổ chức thi công liên tục xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ để tăng tốc các hạng mục trọng yếu trước khi bước vào mùa mưa.

Do đặc thù công việc thường xuyên xa nhà, thi công liên tục và chạy đua tiến độ ngay cả trong các dịp lễ, Tập đoàn Đèo Cả luôn chú trọng chế độ đãi ngộ dành cho người lao động. Cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trong những ngày này được hưởng đầy đủ chế độ làm thêm giờ, lương ngày lễ cùng các khoản thưởng, hỗ trợ theo chính sách của doanh nghiệp.

Tại nhiều dự án, các đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, động viên trực tiếp tại công trường, bố trí bữa ăn ca và điều kiện nghỉ ngơi phù hợp để người lao động yên tâm bám công trường.

Sự quan tâm kịp thời này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động, đồng thời trở thành nguồn động viên thiết thực để hàng nghìn cán bộ, công nhân giữ vững tinh thần thi công, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng tại các dự án.