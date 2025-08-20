Hàng Made in China cho thấy đồ rẻ không phải của ôi, đối thủ cũng công nhận: Không có lựa chọn nào khác

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, David Bruntz, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ (USMEF), bày tỏ muốn mua máy bay không người lái để giám sát gia súc cho trang trại của mình ở Nebraska. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm, ông nhận thấy chỉ có gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc DJI mới có thể cung cấp giải pháp "với mức giá hợp lý".

"Ông trùm" công nghệ DJI

DJI là một trong những thương hiệu máy bay không người lái nổi tiếng nhất hiện nay và đang chiếm lĩnh thị trường máy bay không người lái toàn cầu. Đây cũng là một trong những công ty Trung Quốc có ảnh hưởng toàn cầu nhất và là đại diện cho ngành công nghệ của quốc gia này.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến này được cho là đang thống trị thị trường máy bay không người lái tại Mỹ. DJI hiện đang cung cấp một loạt các giải pháp chuyên biệt cho các ứng dụng nông nghiệp, chẳng hạn như gieo hạt, phun thuốc trừ sâu và theo dõi vật nuôi. Các sản phẩm của công ty đang nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sức hấp dẫn và tinh thần đổi mới của máy bay không người lái chuyên nghiệp DJI nằm ở việc chúng đã tích hợp hoàn hảo các công nghệ cơ bản quan trọng được phát triển cho máy bay không người lái tiêu dùng vào máy bay không người lái chuyên nghiệp. Bằng cách này, máy bay không người lái doanh nghiệp của DJI vẫn thân thiện với người dùng trong khi vẫn thực hiện các nhiệm vụ doanh nghiệp đòi hỏi tính chuyên nghiệp. Từ giám sát và khảo sát trên không đường bộ, tòa nhà và cầu cho đến thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, DJI đã nâng cao tiềm năng của công nghệ máy bay không người lái để cải thiện và thậm chí chuyển đổi cách thức hoạt động của các ngành công nghiệp trên toàn thế giới.

Một sản phẩm của DJI

Ngoài ra, kể từ năm 2015, DJI đã đầu tư vào việc phát triển máy bay không người lái bảo vệ thực vật nông nghiệp. Trong sáu năm qua, công ty đã cho ra mắt dòng máy bay không người lái bảo vệ thực vật MG-1P , T16, T10 và T30, được ra mắt vào tháng 11/2020, nhằm giúp nông dân Trung Quốc tăng thu nhập. DJI đã bắt đầu triển khai trên lĩnh vực nông nghiệp và nhanh chóng dẫn đầu. Năm 2020, khoảng 70.000 chiếc máy bay không người lái bảo vệ thực vật của DJI đã hoàn thành khoảng 2 triệu km2, bao phủ khoảng 0,8 triệu km2 đất canh tác.

"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác..."

Giống như nhiều nông dân ở Nebraska, Bruntz lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, nhưng hiện tại, ông cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. So với các sản phẩm tương tự được sản xuất tại Hoa Kỳ, sản phẩm Trung Quốc không chỉ có giá cả phải chăng mà còn mang lại hiệu suất vượt trội.

"Họ thực sự có lợi thế trong nhiều lĩnh vực công nghệ", Brents thẳng thắn nói.

Ông cũng đề cập rằng "không dễ dàng và không hiệu quả về mặt chi phí" đối với nông dân địa phương khi chuyển sang sử dụng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất và các thiết bị công nghệ nông nghiệp khác.

Trên thực tế, công nghệ Trung Quốc hiện diện ở nhiều lĩnh vực hơn là chỉ máy bay không người lái trong ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. Những người nông dân chăn nuôi gia súc ở Nebraska tiết lộ rằng thẻ đeo tai thông minh và hệ thống điều khiển của họ cũng "sử dụng rộng rãi" công nghệ và linh kiện của Trung Quốc.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường máy bay không người lái Drone Industry Insights cho thấy 70% đến 80% máy bay không người lái thương mại trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc, nơi thống trị việc sản xuất các thành phần chính như cảm biến và bộ điều khiển tốc độ.

Nông dân Hoa Kỳ sử dụng máy bay không người lái DJI để gieo hạt

Một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố vào tháng 12/2025 đã nêu rõ DJI là nhà sản xuất máy bay không người lái thương mại lớn nhất thế giới, chiếm 90% thị trường máy bay không người lái thương mại tại Mỹ. Công ty hiện đang tích cực khai thác các ứng dụng nông nghiệp và công nghiệp khác như những điểm tăng trưởng doanh thu mới.

Lấy Agras T100 do DJI ra mắt năm ngoái làm ví dụ. Chiếc máy bay không người lái này được thiết kế cho các nhà trồng trọt thương mại quy mô lớn. Nó được trang bị hệ thống phun chất lỏng 100 lít và hệ thống gieo hạt 150 lít, chịu được tải trọng 100 kg và được trang bị nhiều radar và hệ thống nhận diện hình ảnh. Nó không chỉ có khả năng hoạt động ban đêm mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho các ứng dụng nông nghiệp chính xác.

Ngành công nghiệp máy bay không người lái của Trung Quốc tiếp tục phát triển nhanh chóng, mang lại lợi ích đáng kể cho sản xuất và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ không dễ dàng tách khỏi ngành công nghiệp máy bay không người lái của Trung Quốc.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã xuất khẩu 3,72 triệu máy bay không người lái vào năm 2024, với tổng giá trị 2,1 tỷ USD. Công ty nghiên cứu thị trường Drone Industry Insights cho biết các công ty Trung Quốc cũng chiếm ưu thế trong việc cung cấp nhiều linh kiện máy bay không người lái, với một số nhà sản xuất nước ngoài phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp Trung Quốc về linh kiện.

Trước đó, các nhà mua hàng đã nói với tờ Financial Times rằng công nghệ của các nhà sản xuất châu Âu còn lạc hậu so với Trung Quốc. Họ đã cố gắng sản xuất máy bay không người lái của châu Âu nhưng không thể đạt đến trình độ công nghệ như Trung Quốc.