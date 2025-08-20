Ngỡ ngàng khi thấy cảnh chiến binh đất nung đồng loạt nhảy múa với người thật: Chuyện gì đang xảy ra?

Tại sự kiện 2025 World Humanoid Robot Games diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, một màn trình diễn độc đáo mang tên "Soul of Qin Warriors" đã thu hút sự chú ý đặc biệt, minh chứng cho sự giao thoa đầy sáng tạo giữa di sản văn hóa nghìn năm tuổi và công nghệ robot hình người tiên tiến. Màn trình diễn này, được ghi lại và chia sẻ rộng rãi. Đây không chỉ là một tiết mục thi tài mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, tái hiện tinh thần của đội quân đất nung huyền thoại trong một hình thái công nghệ hoàn toàn mới.

Từ lịch sử đến sàn đấu công nghệ

Đội quân đất nung, được phát hiện gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Tây An, Trung Quốc, là một kỳ quan khảo cổ học thế giới, minh chứng cho sức mạnh và tầm vóc của đế chế Tần cách đây hơn hai nghìn năm. Hàng ngàn bức tượng binh lính, ngựa và xe ngựa bằng đất nung với kích thước như người thật, mỗi bức mang một vẻ mặt và trang phục riêng biệt, đã làm kinh ngạc giới khảo cổ học và trở thành biểu tượng văn hóa của Trung Quốc.





Giờ đây, tinh thần của những chiến binh ấy đã được tái hiện một cách đầy sáng tạo trên sàn đấu robot. Các nhà khoa học và nghệ sĩ đã hợp tác để tạo ra những robot hình người độc đáo, khoác lên mình lớp giáp mô phỏng chi tiết trang phục của các Chiến binh Đất nung. Lớp giáp này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn được chế tạo bằng công nghệ in 3D tiên tiến, đảm bảo sự linh hoạt tối đa cho các cử động của robot.

Công nghệ hiện đại "thổi hồn" vào di sản

Màn trình diễn "Soul of Qin Warriors" là sự kết hợp tinh tế giữa chuyển động của robot và một vũ công người thật. Để đạt được sự uyển chuyển và đồng bộ đáng kinh ngạc, các nhà phát triển đã ứng dụng công nghệ mô phỏng chuyển động (motion-capture) tiên tiến. Một vũ công tài năng từ Học viện Múa Bắc Kinh đã khoác lên mình bộ đồ cảm ứng đặc biệt để ghi lại từng động tác múa phức tạp và tinh tế. Dữ liệu chuyển động này sau đó được chuyển hóa thành mã lệnh điều khiển, "thổi hồn" vào những cỗ máy robot.

Không chỉ dừng lại ở đó, các kỹ sư còn tiến hành nâng cấp đáng kể hệ thống động cơ và thuật toán điều khiển của robot. Điều này giúp chúng có khả năng di chuyển linh hoạt, giữ thăng bằng tốt và phối hợp nhịp nhàng với vũ công, tạo nên một màn trình diễn vừa mạnh mẽ vừa đầy tính nghệ thuật. Những động tác di chuyển dứt khoát, những bước chân vững chãi của robot, kết hợp với sự uyển chuyển của vũ công, đã tái hiện một cách sống động khí thế của đội quân Tần xưa.

Màn trình diễn "Soul of Qin Warriors" không chỉ đơn thuần là một tiết mục giải trí tại một sự kiện công nghệ. Nó mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa văn hóa truyền thống và công nghệ hiện đại. Thông qua hình ảnh những robot mang dáng dấp của các Chiến binh Đất nung, Trung Quốc đã khéo léo giới thiệu di sản văn hóa độc đáo của mình đến với bạn bè quốc tế trong một bối cảnh công nghệ cao.

Sự kiện này cũng cho thấy tiềm năng vô tận của việc ứng dụng robot hình người trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa. Chúng không chỉ có thể thực hiện các động tác phức tạp mà còn có khả năng tương tác và kể chuyện một cách độc đáo.

Màn trình diễn "Soul of Qin Warriors" tại World Humanoid Robot Games 2025 là một minh chứng ấn tượng cho sự phát triển vượt bậc của công nghệ robot hình người và khả năng sáng tạo không giới hạn của con người. Nó không chỉ mang đến một trải nghiệm thị giác độc đáo mà còn gợi mở những suy nghĩ về tương lai, nơi công nghệ và văn hóa có thể hòa quyện, bổ trợ lẫn nhau, tạo nên những giá trị mới mẻ và ý nghĩa. Hình ảnh những robot Chiến binh Đất nung uy dũng trên sàn đấu công nghệ chắc chắn sẽ còn in sâu trong tâm trí khán giả, khẳng định vị thế của Trung Quốc trên cả bản đồ văn hóa và công nghệ thế giới.



