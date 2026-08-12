Hàng loạt trực thăng Mi-24V nâng cấp và Mi-171 được bàn giao miễn phí cho Niger

Bộ Quốc phòng Algeria vừa ra thông báo tặng 4 máy bay trực thăng các loại cho Lực lượng vũ trang Niger.

Gói quà tặng bao gồm 2 trực thăng tấn công Mi-24V và 2 trực thăng vận tải đa dụng Mi-171. Theo thông báo, quyết định viện trợ vũ khí được đưa ra theo chỉ thị của Tổng thống Algeria, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Abdelmadjid Tebboune.

Lệnh chuyển giao được thực thi bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tham mưu trưởng Quân đội Algeria (PNA) - Đại tướng Said Shangriha.

Theo ấn phẩm Jane's Defence Weekly, cả 2 trực thăng Mi-24V đều mang những điểm đặc trưng của máy bay được hiện đại hóa vào năm 1999 - 2001 bởi công ty Advanced Technologies and Engineering (ATE - nay là một phần của Tập đoàn Paramount) đến từ Nam Phi theo chương trình Super Hind Mk III.

Trực thăng Mi-24V nâng cấp trang bị giá đỡ mũi mới cho hệ thống quang điện tử Hensoldt Argos, được sử dụng để dẫn hướng pháo 20 x 102mm của Pháp và tên lửa chống tăng dẫn đường Ingwe (ATGM) do công ty Denel Dynamics của Nam Phi sản xuất. Ngoài ra, chúng đều được trang bị ống phóng cho tên lửa chống tăng Ingwe.

Trong số các thiết bị bổ sung chất lên máy bay vận tải quân sự C-130 đưa đi bàn giao có các khối để phóng rocket không điều khiển (UNAR) cỡ nòng 57mm loại S-5.

Theo Bộ Quốc phòng Algeria, các máy bay trực thăng đã cất cánh vào ngày 9/8 từ Căn cứ tiền phương In Guezzam, thuộc Quân khu 6, và hướng đến Sân bay Niamey, Niger. Một máy bay vận tải của Không quân Algeria cũng đã vận chuyển đạn dược cho các trực thăng, phụ tùng thay thế, thiết bị bảo dưỡng và hậu cần.

Ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Algeria thông báo về việc biên đội trực thăng đã đến Niamey, nơi chúng được đón tiếp bởi Tham mưu trưởng Không quân Niger - Chuẩn tướng Salifou Mainassara.

Bộ Quốc phòng Algeria mô tả việc chuyển giao trang thiết bị là một biện pháp nhằm "tăng cường mối quan hệ anh em và lịch sử gắn kết hai nước", khẳng định cam kết của Algeria trong việc tiếp tục hỗ trợ đối tác trong khu vực về lĩnh vực liên quan đến quốc phòng và an ninh.

Bộ Quốc phòng Algeria trình bày việc chuyển giao trực thăng như một phần của chương trình hỗ trợ quân sự cho các quốc gia phía Nam, nhưng đây là lần đầu tiên sự hỗ trợ như vậy được công khai.

Trực thăng tấn công Mi-24 của Algeria đã trải qua quá trình nâng cấp lớn.

Việc chuyển giao thiết bị diễn ra trong bối cảnh bình thường hóa quan hệ giữa Algeria và Niger. Sau vụ Algeria bắn hạ chiếc UAV Bayraktar Akinci của Mali vào tháng 4/2025, khi đó Niger đã triệu hồi đại sứ từ Algeria để thể hiện sự đoàn kết với Mali - một thành viên của Liên minh Sahel.

Chuyến thăm Algeria của Tổng thống Niger - Tướng Abdourahmane Tchiani vào ngày 15 - 16/2 đã đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn lạnh nhạt trong quan hệ giữa hai nước.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã tuyên bố khởi công xây dựng đường ống dẫn khí xuyên Sahara, dự án sẽ xuất khẩu khí đốt của Nigeria sang châu Âu thông qua Niger và Algeria. Trách nhiệm xây dựng đoạn đường ống thuộc lãnh thổ Niger được giao cho công ty năng lượng Sonatrach của Algeria.

Một Ủy ban Hợp tác chung cấp cao đã được thành lập để điều phối lĩnh vực này và các dự án hợp tác song phương khác. Theo tuyên bố chính thức, những chương trình hợp tác khác bao gồm việc xây dựng đường cao tốc xuyên Sahara và tuyến thông tin liên lạc.