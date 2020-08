Hàng loạt tour trong ngày ở TPHCM giảm một nửa giá để hút khách thăm quan dịp nghỉ lễ

Ngày 31/8, Sở Du lịch TP HCM công bố chương trình kích cầu du lịch nội địa TP HCM năm 2020 lần thứ 3 với hàng loạt chương trình ưu đãi, các tour giảm giá sâu.

Cụ thể, tour tham quan TPHCM bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc Hop on – Hop off của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on – Hop off Việt Nam với giá chỉ 99.000 đồng/khách/24h cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi và 149.000VND/khách/24h cho người lớn. Tour có nhiều dịch vụ tiện ích trên xe cho từng du khách như bộ hồ sơ chuyến đi, tai nghe đa ngôn ngữ…. Chương trình diễn ra đến hết tháng 12/2020.



Du khách có thể chọn du ngoạn bằng thuyền chèo trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Trong tour này, du khách có thể thưởng thức giai điệu kèn Harmonica và giao lưu Đờn Ca Tài Tử, thả hoa đăng cầu nguyện trong chuyến du ngoạn. Các tour trên kênh Nhiêu Lộc như "Ngắm hoàng hôn" (từ 17h đến 19h) hoặc "Ngắm Sài Gòn về đêm" (19h đến 21h 15 phút) trên du thuyền Indochina Junk với giá 100.000 đồng/khách (đã giảm 50%) cho người lớn. Giá dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến 9 tuổi là 50.000 đồng. Tour này miễn phí cho bé dưới 6 tuổi (không có phần ăn). Giá vé này bao gồm 1 vé du thuyền, bảo hiểm, một phần nước uống, đồ ăn nhẹ.

Giá tham quan tòa nhà Skydec - Bitexco cũng giảm 50% chỉ trong ngày 2/9 (vé người lớn 200.000 đồng/vé, giảm còn 100.000 đồng/vé; người già trên 65 tuổi và trẻ em 4 tuổi đến 12 tuổi: 130.000 đồng/vé, giảm còn 65.000 đồng/vé).

Tour Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ chi và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ cũng đang được giảm giá. Cụ thể, tour này giảm giá 30% vé vào cổng cho các ban ngành, đoàn thể đến tham quan theo đoàn có giấy giới thiệu với số lượng khách từ 10 người trở lên.

Bên cạnh đó, giá phòng khách sạn hạng sang, giá phòng tại các tòa nhà cao tầng ở TPHCM cũng đang giảm để kích cầu lưu trú trong dịp nghỉ lễ.

Cụ thể, tại khách sạn Grand 5 sao ở quận 1, giá phòng giảm còn 2,69 triệu đồng/đêm/2 khách bao gồm bữa trưa hoặc bữa tối tại nhà hàng hay mức giá nghỉ dưỡng từ 1,75 triệu đồng/đêm/2 khách lưu trú…. Các mức giá này đã giảm hơn 30% so với ngày thường.

Giá phòng ở tòa nhà Vinpearl Luxury Landmark 81 đang khuyến mãi giảm 50%, bao gồm phòng khách thượng hạng với tầm nhìn tuyệt đẹp toàn cảnh TP, sông Sài Gòn và công viên Vinhomes Central Park; miễn phí tham gia lớp học làm bánh trung thu tại Pearl Club tầng 71 ngày 2-9; nhận ưu đãi 20% cho chương trình ẩm thực đặc sắc trong ngày Quốc khánh…



Nhiều khách sạn khác trên địa bàn thành phố như Park Hyatt; The Odys Boutique; Liberty Central Saigon Centre; Rạng Đông; Lotte Sài Gòn… cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá khác để hút khách dịp nghỉ lễ này.

Các sản phẩm kích cầu lần này chủ yếu là dịch vụ dành cho gia đình, nhóm bạn với các gói du lịch ngắn ngày, các dịch vụ trong nội ô thành phố và một số tỉnh lân cận. Toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ đều được doanh nghiệp đảm bảo thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch cho du khách.