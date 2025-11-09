HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy

Sao Đỏ |

Một đợt tấn công lớn vào bán đảo Crimea vừa được lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến hành.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy việc thực hiện thành công một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga trên khu vực bán đảo Crimea hiện do Moskva kiểm soát.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy - Ảnh 1.

Hậu quả là bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và kho đạn dược của Tập đoàn quân số 18 Liên bang Nga đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy - Ảnh 2.

Chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp giữa Phong trào Kháng chiến SSO và đơn vị Deep Strike. Các cuộc không kích được thực hiện vào hai mục tiêu chính - một kho đạn dược gần Simferopol và một hệ thống phòng không gần Nizhnygorsk.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy - Ảnh 3.

Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch đặc biệt diễn ra vào đêm ngày 6 tháng 10 năm 2025, nhưng thông tin về nó không được tiết lộ vì lý do an ninh tác chiến. Chỉ đến bây giờ, chi tiết về chiến dịch thành công mới được biết đến.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy - Ảnh 4.

Các trinh sát của Phong trào Kháng chiến SSO đã xác định được vị trí chính xác của kho đạn dược thuộc Tập đoàn quân số 18 của Nga tại làng Udachnoe. Sau khi xác minh thêm dữ liệu, cơ sở này được xác nhận là kho vũ khí của đối phương.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy - Ảnh 5.

Đêm ngày 6 tháng 10, kho lưu trữ nói trên đã bị máy bay không người lái FP-2 của SSO tấn công. Hậu quả của vụ đột kích là tiếng nổ đạn dược và hỏa hoạn đã được ghi nhận trên khu vực kho hàng.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy - Ảnh 6.

Cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Ukraine còn báo cáo đã phá hủy thêm 1 bệ phóng của tổ hợp phòng không S-400 Triumf tại làng Uyutne gần Nyzhnohirske.

Hàng loạt tổ hợp phòng không S-400 và kho đạn tại Crimea bị phá hủy - Ảnh 7.

Những gì diễn ra cho thấy các hệ thống phòng không cồng kềnh và đắt tiền như S-400 đang tỏ ra lạc hậu và không chống lại được các mối đe dọa mới nổi trên chiến trường hiện đại.

Mẫu điện thoại như "cú tát" vào các flagship: Chip 8 Elite, Màn 165Hz, Pin 7.800mAh, giá chưa đến 10 triệu

Tags

quân sự

S-400

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại