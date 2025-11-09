Giai đoạn cuối cùng của chiến dịch đặc biệt diễn ra vào đêm ngày 6 tháng 10 năm 2025, nhưng thông tin về nó không được tiết lộ vì lý do an ninh tác chiến. Chỉ đến bây giờ, chi tiết về chiến dịch thành công mới được biết đến.