Hàng loạt tiêm kích Su-30 tới Niger sau cuộc đảo chính quân sự bất thành

Algeria đã điều động 4 tiêm kích Su-30 và 1 máy bay tiếp dầu Il-78 đến Niger để hỗ trợ nước này sau vụ đảo chính bất thành ở thủ đô Niamey.

Thông tin nói trên được Bộ Quốc phòng Algeria báo cáo. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Niger kêu gọi giúp đỡ. Các tiêm kích của Algeria đã đến sân bay quốc tế Diori Hamani ở Niamey và sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Quân đội Algeria cho biết họ đã cử 2 nhóm tuần tra gồm 4 máy bay chiến đấu Su-30 để hỗ trợ Quân đội Niger và chống lại âm mưu gây bất ổn cho nước này.

Các tiêm kích nói trên được hộ tống bởi 1 chiếc Il-78 - loại phi cơ chuyên tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu.

Trước khi hạ cánh xuống Niamey, các tiêm kích đã bay qua thủ đô. Thủ tướng Niger Mahama Lamine Zeine đã đích thân gặp gỡ phi hành đoàn và cảm ơn Algeria về sự hỗ trợ quân sự.

Đây là một đợt triển khai đáng chú ý được Algeria thực hiện đối với máy bay chiến đấu Su-30. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc tiêm kích loại này của Algeria được điều động đến một quốc gia khác.

Đồng thời tuyên bố chính thức của Algeria không mô tả hoạt động này là việc sử dụng máy bay cho mục đích chiến đấu và không chứa thông tin về việc chúng thực hiện vai trò tấn công.

Không quân Algeria đã tới Niger để hỗ trợ thiết lập lại trật tự.

Việc điều động tiêm kích từ Algeria diễn ra trong bối cảnh một cuộc đảo chính bất thành bắt đầu từ ngày 29/8. Một nhóm quân nhân đã tấn công các cơ sở quan trọng ở Niamey, bao gồm căn cứ quân sự, sân bay quốc tế và các khu vực gần phủ tổng thống.

Tiếng súng và tiếng nổ tiếp tục vang vọng khắp thủ đô trong nhiều giờ liền. Theo thông tin hiện có, các đơn vị quân nhân từ khu vực Vallam, Thera và Dosso, nằm ở phía Tây Nam của đất nước đã tham gia vào cuộc tấn công.

Các đơn vị từ những khu vực này từ lâu đã chịu tổn thất đáng kể trong các cuộc giao tranh với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo địa phương.

Bất chấp những lời hứa của giới lãnh đạo quân đội về việc ổn định tình hình an ninh, đất nước này vẫn tiếp tục phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang có liên hệ với Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo.