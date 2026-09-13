Hàng loạt tài xế Tesla ngủ gật, mặc xe tự lái gây lo ngại ở Mỹ

Có tới hơn 40 tài xế Tesla được phát hiện lạm dụng tính năng hỗ trợ lái để làm việc riêng, thậm chí ngủ gật và để mặc chiếc ô tô tự xử lý trên đường.

Một nghị sĩ Mỹ có tên Raja Krishnamoorthi đang thúc giục cơ quan quản lý an toàn giao thông nước này có hành động can thiệp nhằm xử lý triệt để tình trạng tài xế lạm dụng hệ thống Autopilot và Full Self-Driving (FSD).

Động thái này diễn ra sau khi cuộc điều tra của NBC News phát hiện hàng chục video cho thấy các tài xế dường như ngủ gật khi xe Tesla vẫn đang di chuyển. Trong số đó, có 17 video được đăng tải chỉ riêng trong năm nay.

Trong thư gửi Bộ trưởng Giao thông Mỹ, ông Krishnamoorthi chỉ ra hàng loạt bất cập trên hệ thống giám sát người lái của Tesla. Ông cho rằng hệ thống này chưa làm việc hiệu quả để đảm bảo người lái luôn tập trung.

Một số chủ xe đã tìm cách vô hiệu hóa hoặc đánh lừa cơ chế này bằng những phương thức đơn giản, chẳng hạn phủ một tờ tiền đã gấp lên camera trong cabin hoặc đeo kính râm để làm khó hệ thống theo dõi mắt.

Nhiều video cho thấy tài xế không chỉ ngủ gật khi xe di chuyển trên cao tốc mà một số còn sử dụng máy tính xách tay, xem video hoặc chơi game trong lúc FSD vận hành.

Một hạn chế khác được nhấn mạnh là thông báo mà một số xe Tesla hiển thị cho người lái: “Phát hiện buồn ngủ. Hãy tập trung khi sử dụng FSD”.

Nhiều tài xế Tesla phó mặc cho xe tự lái, để ngủ hoặc làm việc riêng trên ô tô.

Theo nghị sĩ này, thông điệp trên có thể gây hiểu lầm theo hướng khuyến khích tài xế bật chế độ FSD ngay khi xe phát hiện người lái có dấu hiệu mệt mỏi, kém tỉnh táo. Điều này tạo tác dụng ngược với yêu cầu về an toàn, gia tăng nguy cơ tai nạn.

Trước đó, Tesla từng nhiều lần đăng tải trên mạng xã hội những thông điệp cho rằng người lái nên nghỉ ngơi đầy đủ hơn khi sử dụng FSD. Hãng này cũng khẳng định Autopilot và FSD yêu cầu người lái chủ động kiểm soát tay lái bởi đây không phải là các hệ thống tự lái.

Thực tế, hệ thống FSD của Tesla vốn đang nằm trong tầm ngắm của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA). Hồi cuối tháng 3 vừa qua, tổ chức này đã nâng cấp cuộc điều tra FSD lên giai đoạn phân tích kỹ thuật với 3,2 triệu xe Tesla.

Đây được cho là bước cuối cùng trước khi NHTSA ra quyết định có triệu hồi xe hay không. Cuộc điều tra đã xác định 9 vụ việc liên quan đến điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, trong đó có một trường hợp tử vong và một trường hợp bị thương.