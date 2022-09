Hàng loạt sản phẩm tại Anh phải thay thế hình Nữ hoàng Elizabeth II

Theo tờ New York Times (NYT), Nữ hoàng Elizabeth II là một trong những người trị vì lâu nhất của hoàng gia Anh và hình ảnh của bà đã trở nên quá phổ biến. Trớ trêu thay, chính điều này lại đang khiến hoàng gia Anh đau đầu bởi họ sẽ phải lên kế hoạch thay đổi hình ảnh của bà bằng vị vua Charles III kế nhiệm.

Kể từ khi Nữ hoàng băng hà, hình ảnh của bà đã lan rộng trên khắp giới truyền thông cũng như những sản phẩm lưu niệm và nhiều loại hàng hóa khác. Tuy nhiên sớm hay muộn thì những hình ảnh này sẽ dần phải thay thế bằng hình vua Charles III, và chắc chắn tiến trình này sẽ tốn nhiều tiền bạc lẫn thời gian.

Cựu bộ trưởng Norman Baker cho biết cái giá của chế độ quân chủ lập hiến tại Anh là việc chính phủ sẽ phải thường xuyên tốn một khoản tiền để thay thế những hình ảnh nhà lãnh đạo cũ bằng người kế nhiệm. Trong khi đó, việc tốn tiền cho hành động thay thế này được đánh giá là không thực sự đem lại những lợi ích kinh tế cho người dân.

Dưới đây là một số sản phẩm phổ biến được cho là tốn kém khi phải thay đổi hình ảnh Nữ hoàng bằng vua Charles III.

-Thương phẩm

Hiện hoàng gia Anh có khoảng 836 thương hiệu sử dụng dấu hiệu của họ, ví dụ như hãng Heinz đã cung ứng sản phẩm cho hoàng gia từ năm 1951 và thường xuyên đóng dấu biểu tượng Nữ hoàng lên một số sản phẩm chai tương cà của họ để khẳng định chất lượng và sự ghi nhận.

Tương tự, hãng Burberry cũng là một nhà cung ứng lâu năm cho hoàng gia và thường in biểu tượng Nữ hoàng lên một số dòng áo khoác.

Theo quy định, những thương hiệu muốn sử dụng biểu tượng Nữ hoàng sẽ phải cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho hoàng gia ít nhất trong 5-7 năm. Có hơn 600 doanh nghiệp bao gồm Barbour, Swarovski... đã làm được điều này và được phép in biểu tượng Nữ hoàng lên một số dòng sản phẩm của họ.

Tuy nhiên khi Nữ hoàng đã băng hà thì những công ty trên, ví dụ như hãng Heinz sẽ chỉ còn được phép sử dụng biểu tượng Nữ hoàng trong 2 năm tiếp theo tùy trường hợp, sau đó họ sẽ phải thu hồi các chai tương cà để đổi sang sử dụng biểu tượng của vua Charles III. Dẫu vậy, việc thu hồi này sẽ tốn rất nhiều chi phí và không có hiệu quả thực sự về kinh tế cho doanh nghiệp.

"Họ không chỉ phải thay đổi lọ tương cà đâu mà còn phải đổi cả những chi tiết nhỏ nhất trong bao bì đóng gói nữa", chuyên gia Mauro F.Guillen của trường đại học Cambridge nhận định.

-Tiền giấy

Hiện có khoảng 4,7 tỷ đồng tiền giấy có in hình Nữ hoàng đang lưu thông tại Anh với tổng giá trị 82 tỷ Bảng. Nữ hoàng Elizabeth II là nhà lãnh đạo đầu tiên của hoàng gia Anh được in lên tiền giấy vào năm 1960 và do chưa từng có tiền lệ nên hiện vẫn chưa rõ số tiền này liệu có bị thay thế hay không.

Theo chuyên gia Guillen, chi phí cho việc đổi tiền là rất lớn khi Anh hiện còn đang chưa hoàn thành xong việc đổi sang tiền polymer mới. Bởi vậy, việc đổi tiền nếu xảy ra sẽ kéo dài trong khoảng 2-4 năm và hao tốn lượng ngân sách khá lớn, điều khiến chính phủ Anh còn đang do dự. Tiến trình này sẽ đòi hỏi thời gian thiết kế, thảo luận và cần được vua Charles III thông qua.

Năm 2016, Ngân hàng trung ương Anh (BoE-nơi chịu trách nhiệm in tiền giấy) đã phát hành đồng 5 Bảng mới bằng polymer có in hình Nữ hoàng và hiện vẫn chưa đổi xong tiền cũ.

-Đồng xu

Hiện Anh có khoảng 29 tỷ đồng xu in hình Nữ hoàng đang lưu thông trên thị trường với 5 phiên bản hình ảnh được thiết kế khác nhau cho từng độ tuổi và quãng thời gian của Nữ hoàng. Do việc in hình quân chủ lên tiền xu đã xuất hiện từ lâu tại Anh nên vấn đề đổi tiền chắc chắn sẽ diễn ra.

Theo thông lệ, người nối ngôi sẽ được in chân dung bên mặt ngược với người tiền nhiệm trên đồng xu nhằm khẳng định vị thế của triều đại mới. Thông lệ bất thành văn này đã được Anh áp dụng từ thế kỷ 17 dưới thời vua Charles II, ngoại trừ trường hợp đặc biệt dưới thời vua Edward VIII.

Với vua Charles, trừ phi nhà vua muốn thay đổi, còn không đồng xu mới sẽ in hình mặt hướng sang bên phải, ngược với Nữ hoàng Elizabeth II.

Chuyên gia Guillen cho biết chi phí sản xuất đồng xu thường đắt đỏ hơn tiền giấy bởi giá nguyên liệu kim loại không hề rẻ, trong khi công đúc còn lớn hơn giá trị in trên đồng xu. Dù không có một con số chính xác nhưng ông Guillen ước tính Anh sẽ tốn khoảng 600 triệu Bảng để đúc tiền mới.

Ngoài ra, chi phí để loại bỏ tiền cũ cũng không hề nhỏ và tốn rất nhiều thời gian. Dù Nữ hoàng Elizabeth II đã trị vì Anh lâu năm nhưng trên thị trường thậm chí vẫn còn những đồng xu của các thế hệ tiền nhiệm, vốn được dùng cho sưu tập.

-Tem

Một con tem tại Anh có giá bình quân 0,95 Bảng năm 2022 và có khoảng 220 tỷ phiên bản tem được thiết kế và sản xuất đang được lưu hành. Hiện Cục bưu chính hoàng gia Anh (Royal Mail) chưa tuyên bố kế hoạch phát hành tem mới với hình ảnh vua Charles III và những con tem cũ in hình Nữ hoàng vẫn được công nhận giá trị.

Tờ NYT cho biết Cục bưu chính hoàng gia Anh đang lên kế hoạch in mã vạch trên những con tem mới, qua đó giúp người dân có thể tra cứu thông qua ứng dụng điện thoại. Những con tem không có mac vạch, thường là những phiên bản có in hình Nữ hoàng sẽ chỉ còn giá trị cho đến năm 2023.

Giáo viên Laura Clancy của trường đại học Lancaster cho biết câu chuyện sẽ trở nên thú vị khi bất kỳ con tem tầm thường nào có in hình Nữ hoàng hiện nay sẽ bất ngờ trở thành đồ vật sưu tầm, bởi chúng sẽ trở nên vô giá trị khi tem mới phát hành với mã vạch.

-Hòm đưa thư

Anh hiện có khoảng 115.000 hòm đưa thư trên toàn quốc và khoảng 70.000 trong số chúng có in dấu hiệu của Nữ hoàng Elizabeth II, tương đương 61,4%.

Cục bưu chính hoàng gia Anh cho biết phần lớn những hòm thư này có từ thời Nữ hoàng Victoria và việc gửi thư tại Anh vẫn là một thói quen thường thấy bất chấp sự xuất hiện của điện thoại hay Internet.

Hiện những hòm thư này vẫn sẽ được sử dụng bình thường cho đến khi có kế hoạch thay thế mới với dấu hiệu của vua Charles III.

*Nguồn: NYT