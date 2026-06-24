Công an phường Tây Hồ đang xác minh vụ nhiều ô tô đỗ trên phố Nguyễn Hoàng Tôn bị chém vỡ kính chắn gió. Vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội.

Sáng 24/6, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng loạt ô tô đỗ dưới sảnh một tòa nhà cao tầng trên tuyến phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân bị hư hỏng kính chắn gió. Trong số các phương tiện bị ảnh hưởng có cả một chiếc xe sang mang thương hiệu Mercedes.

Theo hình ảnh được chia sẻ, kính của nhiều xe xuất hiện ít nhất hai vết chém dài, khiến kính chắn gió nứt vỡ nghiêm trọng. Các vết hư hỏng chủ yếu nằm ở phía bên phải phương tiện, tương ứng vị trí ghế lái và hàng ghế phía sau. Đáng chú ý, tất cả các xe bị hư hỏng đều là ô tô con.

Hàng loạt ô tô bị chém vỡ kính chắn gió ở Hà Nội: Nhân chứng hé lộ biểu hiện bất thường của đối tượng

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhận về nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi gây hư hỏng tài sản, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến trưa ngày 24/6, vẫn còn 2 chiếc ô tô con bị chém hư hỏng kính đang đậu tại đây. Một chủ phương tiện đã phải dùng băng dính tạm thời che lại chỗ kính bị hư hỏng.

Theo một chủ xe cho biết, chi phí để thay mới hai kính xe hư hỏng được báo giá là khoảng gần 10 triệu đồng.

Một chiếc ô tô bị chém thủng 2 lỗ lớn trên cửa kính vẫn đang đậu tại hiện trường

Chia sẻ với chúng tôi, một nhân viên quán sửa xe gần đó cho biết khu vực phía dưới tòa nhà cao tầng các tài xế vẫn thường xuyên đỗ xe ban đêm do có diện tích vỉa hè rộng.

Chị Nguyễn Phương Linh (trú tại Hà Nội) cũng cho biết, "Tôi cũng có nghe nói có đối tượng dùng dao chém 10 chiếc xe đỗ dọc đường khu này, chém vỡ hết kính. Nghe nói đối tượng đó bị ngáo hay sao ấy. Đến qua nay thì chỉ còn 2-3 chiếc xe có kính bị chém đỗ lại đây thôi".

Một chiếc xe khác bị chém vỡ kính đã được tài xế dùng băng dính cố định tạm thời trong thời gian chờ sửa chữa

Tài xế ô tô cho biết chi phí sữa chữa, thay thế 2 cửa kính rơi khoảng khoảng gần 10 triệu đồng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Nguyễn Trọng Thắng (Ban quản lý tòa nhà) cho biết,"Sau khi gây ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt đưa đối tượng về phường. Khi bị bắt giữ đối tượng có dấu hiệu loạn thần, không tỉnh táo.

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo công an phường xác minh, làm rõ nhiều ô tô bị chém thủng kính trên địa bàn.