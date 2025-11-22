Hàng loạt người nổi tiếng thông báo khẩn và chuyển tiền đi liên tục

Dàn KOL, người nổi tiếng cùng hướng về miền Trung.
Tình hình mưa bão ở miền Trung vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Nhiều vùng bị ngập sâu, xảy ra sạt lở, khiến đời sống người dân đảo lộn và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Với tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi đó, rất nhiều người nổi tiếng đã chủ động đóng góp, ủng hộ tiền về nguồn quỹ của Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như MTTQ ở các địa phương.
Theo ghi nhận, ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ, nhà sáng tạo nội dung,... trên MXH chung tay cùng bà con vùng lũ lụt khắc phục hậu quả, cải thiện cuộc sống đồng thời chia sẻ thông tin, kêu gọi cư dân mạng cùng chung tay ủng hộ. Mỗi người đều bày tỏ những lời động viên, những cảm xúc xót xa, chân thành trước những thiệt hại mà cơn bão gây ra.
Chiều ngày 21/11 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ".
Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Thông tin tiếp nhận ủng hộ được Ủy ban MTTQ Việt Nam chia sẻ (Ảnh: MTTQ Việt Nam)