Hàng loạt MPV đua giảm giá, có mẫu ưu đãi tới cả trăm triệu, lăn bánh chỉ như giá niêm yết

Phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông trong khoảng 2-3 năm trở lại đây đã trở nên chật chội hơn bao giờ hết khi liên tục đón thêm nhiều mẫu xe mới, từ Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio hay Honda BR-V đến những mẫu thuần điện như BYD M6 hay VinFast Limo Green, VF MPV 7.

Trong khi nhóm xe điện có xu hướng tăng trưởng nhờ lợi thế chi phí vận hành trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, doanh số MPV xăng từng bán chạy phần nào chịu ảnh hưởng. Cộng với lượng xe tồn kho sản xuất năm 2025, hàng loạt MPV xăng đã nhận được giảm giá, ưu đãi mạnh tay trong tháng 4/2026 này.

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer được giảm giá mạnh trong tháng 4/2026 với mức ưu đãi lên tới 107 triệu đồng, bao gồm cả quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km (tùy điều kiện nào tới trước). Tuy nhiên, mức giảm sâu chủ yếu áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025, trong khi phiên bản mới chỉ được đại lý giảm nhẹ từ 5 - 32 triệu đồng tùy nơi.

Nhờ đó, giá lăn bánh không chênh là bao so với giá niêm yết. Chẳng hạn, ở một đại lý Cần Thơ, giá lăn bánh bản Đặc biệt chỉ khoảng 571 triệu so với niêm yết 559 triệu trong khi bản Cao cấp là khoảng 604 triệu, chỉ cao hơn 5 triệu so với mức niêm yết 599 triệu.

Hyundai Stargazer đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng đa mục đích của khách hàng Việt - từ di chuyển hàng ngày cho đến khai thác kinh doanh dịch vụ. Ảnh: Đại lý

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

So với các tháng trước, trong tháng 4, ngoài được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 64 - 66 triệu đồng), khách mua Toyota Veloz Cross còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất vay. Tổng giá trị ưu đãi dành cho khách hàng mua mẫu xe này lên tới 73 - 75 triệu đồng tùy phiên bản.

Điểm đặc biệt của chương trình ưu đãi này là ở nhiều đại lý, khách có thể quy đổi toàn bộ tổng giá trị ưu đãi này sang tiền mặt và trừ trực tiếp vào giá bán. Đây là một điểm khá khác biệt với các hãng khác, khi ngoài chương trình giảm giá trực tiếp, các ưu đãi khác không được quy đổi thành tiền mặt.

Ngoài ra, một số đại lý còn đưa ra mức giảm giá riêng. Chẳng hạn, một đại lý phía Bắc đưa ra mức giảm giá tới 90 triệu đồng cho khách mua Veloz Cross, trong khi một đại lý ở Hà Nội sẵn sàng giảm tiền mặt lên tới 100 triệu.

Toyota Veloz Cross được trang bị đèn LED, mâm 17 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 9 inch, sạc không dây, Toyota Safety Sense. Ảnh: Đại lý

Cùng chương trình với Veloz Cross, Avanza Premio được ưu đãi từ 65 - 70 triệu đồng thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hiểm thân vỏ và lãi suất vay ưu đãi.

Avanza Premio mang thiết kế trung tính, hướng đến khách hàng gia đình và dịch vụ. Xe trang bị đèn LED, màn hình giải trí 8 inch, điều hòa tự động và các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Mitsubishi Xpander

Bước sang tháng 4/2026, Mitsubishi thay đổi hình thức ưu đãi cho Xpander khi chuyển từ hỗ trợ lệ phí trước bạ sang tặng phiếu nhiên liệu. Cụ thể, Xpander MT nhận mức hỗ trợ phiếu nhiên liệu 57 triệu đồng, Xpander Premium là 53 triệu đồng, còn Xpander Cross nhận khuyến mãi 55 triệu đồng tiền nhiên liệu.

Đó là chương trình chính hãng, còn ở đại lý có thể sẽ có chương trình riêng. Chẳng hạn, một số đại lý phía Bắc vẫn duy trì mức ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 56 - 70 triệu đồng.

Xpander kết hợp giữa những đường nét góc cạnh và bộ mâm hợp kim tới 17 inch tạo nên phong cách thể thao hơn. Ảnh: Đại lý

Suzuki XL7

Suzuki XL7 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng kèm gói bảo dưỡng từ 2,5 - 6,5 năm. Tổng giá trị ưu đãi khoảng 35 triệu đồng đối với xe sản xuất 2026 và tới 55 triệu đồng với xe sản xuất 2025.

Suzuki XL7 sở hữu màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây Qi, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), camera 360 độ... Ảnh: Đại lý

Honda BR-V

Honda áp dụng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản BR-V G và BR-V L trong tháng 4/2026, giúp giá lăn bánh giảm khoảng 20 - 36 triệu đồng tùy từng nơi. Tuy nhiên, có đại lý áp dụng mức hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ.

Honda BR-V nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn pha LED tự động, mâm 17 inch. Nội thất xe có chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 6 loa (trên bản L) và đặc biệt là gói an toàn Honda Sensing với nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Ảnh: Đại lý

Kia Carens

So với những mẫu MPV khác trong danh sách, mức giảm dành cho Kia Carens khá khiêm tốn khi chỉ được giảm 10 triệu đồng cho các phiên bản 1.5G Luxury và 1.5G IVT trong tháng 4/2026.

So với hầu hết đối thủ, Carens chưa bao giờ là mẫu xe quá “nóng” về doanh số, một phần vì thiết kế ngoại thất khá kén người mua. Dù vậy, nếu xét về sản phẩm, Carens vẫn có những điểm đáng chú ý như cách hoàn thiện nội thất và các chi tiết phục vụ gia đình khá tốt. Một vấn đề từng được nhắc tới là số lượng phiên bản trước đây khá nhiều, khiến người mua khó lựa chọn khi phải ghi nhớ quá nhiều cấu hình và mức giá khác nhau.

Carens hướng đến khách hàng gia đình với thiết kế mang hơi hướng hiện đại và thể thao của SUV. Tiện nghi nội thất có bảng điều khiển hiện đại, vô-lăng D-cut thể thao, tích hợp đa dạng phím bấm chức năng, khởi động nút bấm, bệ tì tay có ngăn chứa đồ, đèn viền nội thất Ambient Light.... Ảnh: Đại lý

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm xe động cơ đốt trong. Trước áp lực từ xe điện và nhu cầu thị trường chưa phục hồi rõ rệt, các hãng buộc phải tung ưu đãi lớn để duy trì sức cạnh tranh.