Hàng loạt mẫu xe tiếp tục giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng

Trong tháng 8 này, Subaru Việt Nam triển khai các chương trình trợ giá từ 50 đến 140 triệu đồng để kích thích tiêu dùng cho mẫu xe Forester.

Phiên bản i-L của Subaru Forester nếu cộng dồn các chính sách ưu đãi từ cả hãng và đại lý, giá bán trung bình của mẫu xe này khoảng 969 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với trước đó.

Còn phiên bản i-L EyeSight giảm khoảng 110 triệu đồng, giá bán 1.099 tỷ đồng. Phiên bản i-S EyeSight giảm cao nhất lên đến 140 triệu đồng chỉ còn 1,199 tỷ đồng.

Phiên bản i-L của Subaru Forester nếu cộng dồn các ưu đãi từ hãng và đại lý thì có giá bán thực tế trung bình khoảng 969 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng. (Ảnh: Subaru Việt Nam).

Mặc dù đưa ra mức giá trên, nhưng mức giá thực tế tại các đại lý sẽ có sự thay đổi khác nhau tùy vào chính sách của các nhà bán hàng.

Đến thời điểm này, mẫu xe Subaru Forester là một trong các dòng xe có mức giảm giá nhiều nhất so với các đối thủ khác. Đây cũng được cho là mẫu xe chủ lực của hãng tại Việt Nam kể từ khi chuyển từ nhập khẩu từ Nhật Bản sang nhập khẩu tại Thái Lan.

Hiện tại, Subaru Forester vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan trong năm 2024, tuy nhiên khi nhà máy tại thị trường này đóng cửa và chuyển sang nhập Nhật Bản, chắc chắn giá bán sẽ có phần cao hơn bởi các yếu tố về thuế và phí.

Cũng tham gia vào thị trường và giảm giá sâu là Suzuki Ciaz. Cụ thể, sau khi áp dụng ưu đãi, một đại lý xe tại miền Trung đưa ra mức giá bán cho dòng xe này là 440 triệu đồng, giảm khoảng 95 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây của đại lý là 534,9 triệu đồng.

Điều đáng nói, chính sách giảm giá này chỉ áp dụng với những chiếc Ciaz màu nâu sản xuất năm 2022 còn lại của đại lý và với số lượng xe tồn kho còn rất ít.

Như vậy, với mức ưu đãi lên tới 95 triệu đồng, giá của Suzuki Ciaz rẻ ngang phiên bản tiêu chuẩn của các đối thủ như Hyundai Accent MT (439 triệu đồng) hay Toyota Vios MT (458 triệu đồng).

Nếu đem so với những mẫu xe ở phân khúc dưới, mức giá của Ciaz của đại lý này sau ưu đãi còn rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT khoảng 10 triệu đồng.

Đang triển khai giảm giá mạnh nhất thị trường hiện nay phải kể đến hãng xe Honda Việt Nam. Theo đó, hãng xe này tiếp tục tung các chính sách ưu đãi quen thuộc dành cho cho hầu hết các sản phẩm ô tô với giá trị lên đến hơn 200 triệu đồng.

Cụ thể, hai mẫu xe HR-V và BR-V được giảm 50% lệ phí trước bạ cùng một số quà tặng khác từ đại lý.

Do áp dụng theo mức lệ phí trước bạ 10% nên giá trị cao nhất dành cho HR-V lên tới 43,6 triệu đồng và BR-V lên tới 35,3 triệu đồng.

Giảm giá sâu nhất cho dòng xe của Honda phải kể đễn mẫu sedan hạng D là Honda Accord. Tính đến thời điểm tháng 8/2024, dòng xe Accord tiếp tục được giảm 220 triệu đồng tiền mặt như các tháng trước để dọn kho các xe cũ. Tuy nhiên, doanh số của Accord vẫn không được khả quan.

Cũng tiếp tục tham gia vào cuộc đua giảm giá trong suốt thời gian dài là các dòng xe của hãng xe đến từ Nhật Bản là Mitsubishi.

Theo đó, nhiều đại lý của Mitsubishi cho biết, dòng xe Mitsubishi Xforce đang được giảm giá với nhiều phiên bản khác nhau, trong đó phiên bản Xforce Exceed đang được giảm tiền mặt có giá trị tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Phiên bản Xforce Exceed hiện có giá bán 640 triệu đồng.

Với những khách hàng ở Hà Nội, TP. HCM, đại lý giảm tiền mặt tương đương 12% giá xe tức 76,8 triệu đồng. Trong khi đó, các khách hàng ở tỉnh có mức trước bạ 10% được giảm 64 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce. (Ảnh: Mitsubishi Việt Nam).

Với mức giảm giá này, tổng chi phí lăn bánh phiên bản Xforce Exceed ở các tỉnh có mức trước bạ 10% chỉ là 643 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Xforce GLX thấp nhất chỉ được hưởng khuyến mãi 50% trước bạ nên chi phí lăn bánh khoảng 633 triệu đồng.

Đặc biệt, những chiếc xe thuộc diện khuyến mãi đều sản xuất năm 2024. Trong khi đó, nhiều mẫu xe trên thị trường hiện nay dù được giảm giá nhưng hầu hết đều sản xuất từ năm 2023 đổ về trước.

Người tiêu dùng chờ giảm phí trước bạ

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 7 có 44.400 xe bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được đẩy vào thị trường Việt Nam, tăng tăng 3,4% so với tháng 6.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, đã có sự chênh lệch đáng kể giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước.

“Trong tháng 7, số lượng xe lắp ráp trong nước đạt 27.400 chiếc, giảm 50% so với tháng 6, số lượng xe nhập khẩu đạt 17.000 xe, tăng hơn 1.500 xe so với tháng 6. Đây cũng là mức tăng cao nhất tính từ đầu năm của xe nhập khẩu về Việt Nam”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Trong khi đó, báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7 đạt 28.920 xe, bao gồm xe 22.847 du lịch; 5.857 xe thương mại và 215 xe chuyên dụng.

Trong đó doanh số xe du lịch tăng 15%; xe thương mại giảm 9%, xe chuyên dụng tăng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.788 xe, tăng 6% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.132 xe, tăng 11% so với tháng trước.

“Tính chung trong 7 tháng qua, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tăng 1% so với 2023, trong đó xe du lịch tăng 1%; xe thương mại tăng 3% và xe chuyên dụng giảm 1% so với năm 2023. Điều đáng nói, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đã giảm 12% trong khi xe nhập khẩu tăng 19% so với cùng kì năm ngoái”, VAMA nhận định.

Mặc dù nhiều chính sách ưu đãi về giảm giá, giảm lệ phí trước bạ nhưng tháng 8 là thời điểm khá trầm lắng nhất của thị trường xe Việt khi người tiêu dùng vẫn “nín lặng chờ thời” để được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ đối với dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước và đang trong thời điểm của tháng Ngâu, tháng mà người tiêu dùng Việt hầu như không mua bán.

Do vậy, dù nhiều chỉnh sách giảm giá để kích cầu tiêu dùng, nhưng hầu hết các hãng xe cũng như đại lý không kỳ vọng vào sức mua của thị trường Việt trong tháng này.