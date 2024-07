Theo Ural News ngày 2/7, quân đội Ukraine vừa ghi nhận 3 vụ việc gây hỗn loạn. Những xáo trộn trong nội bộ lực lượng vũ trang có thể mang tới tác động lớn trên chiến trường.

Hàng loạt lính Ukraine nổi loạn yêu cầu phế truất chỉ huy

Tờ Strana Today (Ukraine) dẫn một nguồn tin trong chính quyền Kiev cho biết, các binh sĩ trực thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 14 của Ukraine vừa gửi tới nhà lãnh đạo Volodmyr Zelensky một đoạn tin nhắn bằng video, bày tỏ sự phẫn nộ với viên chỉ huy mới. Đây là lữ đoàn đang tham chiến gần Kupyansk (vùng Kharkiv).

Trong đoạn video, các binh sĩ phàn nàn rằng họ phải làm nhiệm vụ trong tình trạng không được trang bị đầy đủ. Bên cạnh đó, sau khi chỉ huy mới Yaroslav Sidorov lên nhậm chức thì tổn thất của lữ đoàn đã tăng mạnh.

Các binh sĩ trực thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 14 của Ukraine đòi phế truất chỉ huy, yêu cầu ông Zelensky can thiệp tình hình. Ảnh: MK

"Các binh sĩ Ukraine đang yêu cầu ông Zelensky can thiệp tình hình sau khi chỉ huy lữ đoàn mới được bổ nhiệm. Họ cho rằng viên chỉ huy này quản lý không thỏa đáng, dẫn tới tổn thất nhân lực ngày càng nặng nề" – Nguồn tin cho hay, đồng thời cho biết, nhiều binh sĩ muốn thay thế chỉ huy, trong khi nhiều binh sĩ khác muốn rời khỏi lữ đoàn. Tuy nhiên, viên chỉ huy mới phản ứng rất mạnh mẽ trước những lời chỉ trích của cấp dưới.



Hiện một phần nội dung đoạn video đã lan truyền trên internet. Chính quyền Kiev đang lo ngại rằng nếu họ không có động thái kịp thời, việc này sẽ ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu chung của toàn bộ lực lượng vũ trang.

Ông Zelensky bất mãn với Tổng tư lệnh

Tờ New Voice of Ukraine (NV) ngày 1/7 dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine đang bất mãn với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky do không chuẩn bị tốt để ngăn chặn đợt tấn công của Nga vào Kharkiv.

"Theo nguồn tin, ông Zelensky và Văn phòng Tổng thống không hài lòng về việc ông Syrsky đã có sự chuẩn bị không tốt trước cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv và một số vấn đề khác" – NV cho hay.

Trước đó, hôm 19/5, chính trị gia Ukraine Maryana Bezugla đã lên tiếng chỉ trích ông Syrsky vì bổ nhiệm những viên chỉ huy năng lực kém, dẫn tới thất bại trong việc phòng thủ Kharkiv.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Syrsky được cho là đã chống lệnh ông Zelensky. Ảnh: France24

Đáng lưu ý, diễn biến mới này được hé lộ không lâu sau khi có thông tin ông Syrsky "sắp bị sa thải" do từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky, châm ngòi một cuộc xung đột công khai với Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Kênh truyền hình vệ tinh Espreso TV (Ukraine) cho biết, trong ngày 1/7, kênh Telegram "Legitimate" của Ukraine trích dẫn "một nguồn tin trong chính phủ Kiev" cho biết, Tướng Syrsky đã "lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky và Chánh Văn phòng Tổng thống Yermak".

Theo nguồn tin, ông Zelensky và ông Yermak đã yêu cầu Tướng Syrsky tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng bộ binh làm nguồn lực chính.

Tuy nhiên, ông Syrsky bác bỏ kịch liệt phương án này bởi trong tình trạng thiếu thiết bị và không có sự yểm trợ của lực lượng không quân, cuộc phản công đó sẽ biến thành "cỗ máy xay thịt", khiến một lượng lớn quân nhân Ukraine thiệt mạng.

Nguồn tin của Legitimate nói thêm rằng, trước thái độ bất tuân của ông Syrsky, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Yemark đã bắt đầu chuẩn bị cho việc sa thải Tổng tư lệnh.

Mặc dù sau đó, Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine đã bác bỏ thông tin Ukraine sắp sa thải Tổng tư lệnh, nhưng không hề đưa ra bình luận nào về thông tin Tướng Syrsky từ chối nghe lệnh ông Zelensky.

Nhận định về những thông tin này, tướng về hưu Sergey Krivonos của Ukraine cho rằng, ông Syrsky có khả năng sẽ bị sa thải, do "cần có người chịu trách nhiệm cho những thất bại ở Kharkiv và sự chuẩn bị yếu kém trong chiến đấu".

"Sẽ có những thay đổi lớn trong ban lãnh đạo lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, trong thời chiến, việc sa thải hàng loạt nhân sự cấp cao sẽ không giúp ổn định trật tự" – Vị tướng cảnh báo.

Lữ đoàn Ukraine mất tích bí ẩn

Theo tờ Moskovskij Komsomolets (MK) ngày 1/7, mạng xã hội Ukraine đang tràn ngập thông tin về Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 của Ukraine. Đây là lực lượng tham chiến gần Vovchansk – điểm nóng hiện nay ở Kharkiv, tuy nhiên, lâu nay không ai có thể liên lạc được với các binh sĩ trong lữ đoàn.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 của Ukraine đang "mất tích bí ẩn" (Ảnh minh họa. Nguồn: ABC News)

"Các nhóm (về chủ đề này) đầy rẫy những thông tin về sự mất tích của các chiến binh trong lữ đoàn" – MK dẫn thông tin từ kênh Telegram chiến sự North Wind cho hay.

Trước đó, theo MK, tình huống tương tự cũng từng diễn ra với Lữ đoàn cơ giới số 42 của Ukraine. Về sau, tên của lữ đoàn này đã dần biến mất trong các báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Kiev.

Kênh Telegram chiến sự "Tarvia" cho biết, trong các cuộc giao tranh khốc liệt gần đây ở Vovchansk, lữ đoàn 57 đã bị cắt đứt khỏi lực lượng chủ lực của Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga liên tục giội bom FAB-3000, với sức công phá cực mạnh, xuống mặt trận này, khiến lữ đoàn Ukraine tổn thất nặng nề.

Hiện tại, thân nhân của những người lính mất tích đang tìm cách dò hỏi về tình trạng của họ từ Bộ chỉ huy Ukraine. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, Bộ chỉ huy Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận nào liên quan.