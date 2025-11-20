Hàng loạt khách sạn, homestay Đà Lạt thông báo khẩn

Những ngày gần đây, mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều nơi ở miền Trung. Trong đó, Đà Lạt cũng liên tục hứng chịu mưa lớn kéo dài, dẫn đến sạt lở tại nhiều tuyến đường đèo như Prenn, Mimosa… khiến giao thông ra vào thành phố bị gián đoạn. Hàng trăm du khách đã phải tạm thời ở lại Đà Lạt vì đường đèo chưa thể lưu thông an toàn. Cùng với đó, nhiều khách đã đặt phòng đến Đà Lạt cũng buộc phải hoãn hoặc huỷ chuyến đi.

Trước tình huống khẩn cấp, nhiều khách sạn và homestay tại Đà Lạt đã chủ động mở rộng hỗ trợ, kêu gọi nhau chung tay giúp du khách vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bee Hill Hotel là một trong những nơi phản ứng rất nhanh. Trong bài đăng mới nhất, khách sạn thông báo sẵn sàng hỗ trợ chỗ lưu trú hoàn toàn miễn phí cho khoảng 50-70 du khách không may bị kẹt lại Đà Lạt vì mưa lũ. Bee Hill viết: "Du khách kẹt lại Đà Lạt mà chưa có chỗ lưu trú liên hệ mình nhé. Hoàn toàn miễn phí. Tụi mình trân trọng đón tiếp!" . Khách sạn nằm gần Dinh 2, thuận tiện cho việc di chuyển khi thời tiết cải thiện.

Một cơ sở lưu trú khác, The An House Dalat, cũng lên tiếng bằng một thông báo dài, cho biết trong bối cảnh sạt lở vẫn diễn ra và nhiều tuyến đèo chưa ổn định, sự an toàn của khách phải được đặt lên hàng đầu. The An House đưa ra 2 nội dung rõ ràng: Với những khách đã đặt phòng nhưng ngày đến rơi vào giai đoạn đường đèo nguy hiểm, homestay sẽ hỗ trợ đổi lịch không điều kiện. Với những khách đang mắc kẹt tại Đà Lạt, cơ sở lưu trú này sẽ giảm 60% giá phòng, nhằm chung tay hỗ trợ trong lúc mọi người chưa thể rời thành phố.

Tương tự như vậy The An House Dalat, Nằm Mơ homestay cũng hỗ trợ đổi lịch cho các du khách đã đặt phòng. Còn đối với khách hàng đặt phòng từ 20/11-30/11, cơ sở này sẽ giảm 50% cho mọi hạng phòng.

Trong khi đó, Harmony Nest Homestay hỗ trợ hoàn cọc hoặc dời lịch trong vòng 3-6 tháng, đồng thời giảm 50% giá phòng cho những bạn nào còn đang kẹt ở Đà Lạt và chưa có chỗ ở.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều homestay khác tại Đà Lạt cũng đồng loạt đăng tải các chính sách hỗ trợ. Mộc's Homestay hay Nắng Trong Sương Homestay cùng thông báo giảm 50% giá phòng cho du khách buộc phải ở lại do thời tiết và giao thông bất lợi. Hàng loạt cơ sở lưu trú khác cũng hỗ trợ giá cho du khách trong thời gian này, chỉ 200k - 300k/phòng.

Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, được xem là điểm sáng giữa những ngày Đà Lạt đang gặp nhiều biến động vì thiên tai.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang túc trực để xử lý các điểm sạt lở, khơi thông những đoạn đường bị ách tắc. Tuy nhiên, các khuyến cáo cho thấy việc di chuyển đi - đên Đà Lạt trong thời điểm này vẫn tiềm ẩn rủi ro, du khách được khuyên tạm hoãn lịch trình nếu không quá cần thiết.