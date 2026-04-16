Miền Trung Tây và khu vực đồng bằng nước Mỹ đang hứng chịu một đợt thời tiết cực đoan diện rộng, với nguy cơ lốc xoáy và mưa đá ảnh hưởng tới hơn 130 triệu người, kéo dài từ Texas đến New York.

Theo Trung tâm Dự báo Bão (SPC), trong ngày 14/4, nguy cơ lốc xoáy gia tăng tại một hành lang trải dài từ phía đông bang Iowa tới phía nam Wisconsin và phía bắc Illinois. Khu vực này được xếp ở mức 3 trên 5 về rủi ro dông bão nghiêm trọng.

Clip người dân ghi lại

Ở phía nam, các khu vực thuộc đồng bằng phía Nam như trung tâm Oklahoma, bao gồm thành phố Oklahoma, cùng một phần bắc Texas như Wichita Falls cũng đối mặt nguy cơ lốc xoáy và mưa đá lớn. Nguyên nhân đến từ sự hình thành của “dryline” - ranh giới giữa khối không khí khô từ phía tây và không khí ấm ẩm từ Vịnh Mexico.

Trước đó, trong ngày 13/4, các cơn bão mạnh đã gây ra nhiều lốc xoáy và mưa đá tại Minnesota, Wisconsin và Kansas.

Tại phía đông Kansas, mất điện đã được ghi nhận ở các hạt Miami, Franklin và Linn sau khi bão kèm cảnh báo lốc xoáy quét qua vào tối thứ Hai. Một cơn lốc xoáy đã khiến 2 người bị thương, phá hủy nhà cửa và cơ sở kinh doanh tại thị trấn Hillsdale. Nhiều xe RV và lều trại bị lật, trong khi các tuyến đường vào khu vực bị phong tỏa. Một trường học địa phương đã được trưng dụng làm nơi trú ẩn cho người dân bị ảnh hưởng.

Tại Ottawa, các tòa nhà cũng bị hư hại do thời tiết cực đoan, nhưng chưa ghi nhận thương vong.

Ở Minnesota, nhiều lốc xoáy đã xuất hiện trong ngày thứ Hai, trong đó có một cơn được ghi nhận gần Truman và một cơn khác gần Amboy. Dù chưa có báo cáo thiệt hại lớn do lốc xoáy, mưa đá diện rộng đã xuất hiện, với kích thước có nơi tương đương quả bóng golf, đặc biệt ở khu vực phía nam bang.

Các chuyên gia nhận định một mô hình thời tiết mùa xuân hoạt động mạnh đang hình thành tại khu vực trung tâm nước Mỹ, khiến các đợt dông bão nghiêm trọng có thể kéo dài suốt tuần. Một đợt nguy cơ lốc xoáy lớn khác được dự báo sẽ xảy ra vào 17/4.

Mưa đá xảy ra tại nhiều nơi

Trong ngày 14/4, vùng ảnh hưởng của thời tiết cực đoan mở rộng hơn khoảng 2.414 km bao trùm từ Big Bend (Texas) tới khu vực New England. Các thành phố lớn như Chicago, Milwaukee và Detroit nằm trong vùng rủi ro cao.

Các cơn dông được dự báo có thể tạo ra mưa đá lớn đường kính từ 5 đến 7,5 cm, đặc biệt ở phía bắc ranh giới không khí ấm. Điều kiện khí quyển cũng thuận lợi cho các siêu dông có khả năng sinh ra lốc xoáy mạnh cấp EF-3 trở lên.

Ở phía đông bắc, các bang như Vermont, New York và Pennsylvania được xếp ở mức rủi ro cấp 2, với mối đe dọa chính là gió giật mạnh, kèm khả năng xuất hiện lốc xoáy cục bộ.

Sang ngày thứ Tư, các cơn bão dự kiến dịch chuyển về các thung lũng sông Mississippi, tiếp tục gây nguy cơ gió mạnh, mưa đá và lốc xoáy tại các khu vực thuộc đồng bằng, Trung Tây, Ngũ Đại Hồ và thung lũng Ohio.

Ngoài ra, lượng mưa lớn từ các cơn dông có thể đạt 25 đến 50 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét. Tại các hạt Oconto, Kewaunee và Brown của Wisconsin, nhiều tuyến đường đã bị ngập, xe cộ mắc kẹt do mưa lớn trong ngày thứ Ba.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét ở mức 1 trên 4 trải dài từ Texas đến phía tây bang New York, trong bối cảnh nhiều khu vực đã hứng chịu mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua.

Nguồn: New York Post