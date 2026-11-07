Hàng loạt đài truyền hình tại châu Âu nhận được email đe dọa đánh bom với lời cảnh báo "đồng hồ đang điểm". Sự việc khiến nhiều cơ quan truyền thông phải sơ tán nhân viên, tạm dừng chương trình phát sóng, trong đó đài RTÉ của Ireland có thời điểm phải phát nhạc và thông báo ghi âm thay thế suốt 3 giờ.

Theo Reuters, ngày 6/11, các email đe dọa đánh bom được gửi tới nhiều đài truyền hình tại châu Âu, trong đó có đài phát thanh và truyền hình quốc gia Ireland RTÉ, đài Sky của Anh và kênh truyền hình tư nhân Nova TV của Bulgaria.

Những lời đe dọa khiến một số cơ quan truyền thông phải sơ tán nhân viên và tạm ngừng các chương trình đang phát sóng. Riêng RTÉ phải thay thế nội dung phát thanh bằng âm nhạc và một thông điệp ghi âm sẵn, có chương trình bị gián đoạn tới 3 giờ.

Trong khi đó, tại Bulgaria, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại tòa soạn Nova TV ở thủ đô Sofia. Toàn bộ nhân viên được sơ tán để phục vụ công tác kiểm tra an ninh. Sau khi rà soát, cảnh sát xác định địa điểm an toàn. Hoạt động phát sóng của đài không bị gián đoạn và các nhân viên được trở lại làm việc.

Tại Ireland, nhân viên cũng được phép quay lại trụ sở RTÉ sau khi cảnh sát hoàn tất quá trình kiểm tra kéo dài hơn 3 giờ. Không có quả bom nào được tìm thấy tại các địa điểm bị đe dọa.

Ảnh: Reuters

Một trong những email gửi tới RTÉ và Nova TV có nội dung: "Chúng tôi muốn cả thế giới biết đến mình, đó là lý do một thành viên của chúng tôi đã đặt thiết bị nổ trong tòa nhà của các bạn. Nó sẽ phát nổ sau 45 phút. Đồng hồ đang điểm".

Các email này được ký tên Mikhail Andropov. Người gửi tự nhận là một trong những thủ lĩnh của nhóm đứng sau loạt vụ đe dọa đánh bom máy bay xảy ra trong tuần.

Thông điệp còn cảnh báo: "Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Những gì xảy ra trong tuần này chỉ là một phần nhỏ trong những điều đang chờ đợi châu Âu trong tương lai gần".

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng loạt sân bay và hãng hàng không châu Âu liên tiếp nhận được cảnh báo đánh bom giả trong những ngày gần đây. Các thông tin đe dọa đã gây gián đoạn hoạt động hàng không từ Serbia, Phần Lan đến Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác, buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc trải qua các đợt kiểm tra an ninh. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy chất nổ trong những vụ việc này.

Những sự cố trên cũng diễn ra trong thời điểm nhiều quốc gia châu Âu lo ngại trước các vụ tấn công mạng và lừa đảo công nghệ. Trong những tuần gần đây, một số hệ thống siêu thị đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin cho biết các cơ quan an ninh châu Âu vẫn chưa xác định được những lời đe dọa nhằm vào ngành hàng không và các tổ chức truyền thông xuất phát từ những cá nhân riêng lẻ hay là một phần của chiến dịch phối hợp.

"Điều này cho thấy việc gây gián đoạn và làm suy yếu hoạt động bình thường của xã hội thông qua những phương thức phi truyền thống như vậy tương đối đơn giản. Những hành động này được thiết kế nhằm gây xáo trộn, gieo rắc nỗi sợ hãi và lo lắng", ông Martin chia sẻ với đài RTÉ ngay sau khi các chương trình tin tức được phát sóng trở lại từ một đơn vị truyền hình lưu động bên ngoài trụ sở.

"Chúng ta phải giữ bình tĩnh", Thủ tướng Ireland nhấn mạnh.

Nguồn: Reuters