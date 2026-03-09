HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hàng loạt cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán, Hà Nội chỉ đạo nóng

Thái Hà - Hà Linh |

UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 946/UBND-KT chỉ đạo về vấn đề này.

Trong những ngày vừa qua, do tâm lý lo sợ giá xăng dầu tăng cao và đứt gãy nguồn cung, người dân đổ xô đi mua hàng, tích trữ xăng dầu bằng nhiều hình thức, góp phần làm nhu cầu mua xăng dầu tăng đột biến trong thời gian ngắn. Hiện tượng này xảy ra nhiều ở khu vực các tỉnh phía Bắc, nhất là địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía Nam và miền Trung ít hơn.

Để có động lực cho các thương nhân nhập khẩu xăng dầu và chấm dứt tình trạng găm hàng chờ tăng giá, giá xăng dầu đã điều chỉnh bám sát với diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới. Theo thông tin ghi nhận từ các Sở Công Thương, từ ngày 08/3/2026, sau khi liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh giá bán xăng dầu, tình trạng găm hàng, chờ tăng giá và xếp hàng mua tích trữ đã giảm.


