CSGT phạt rất nghiêm 4 lỗi vi phạm thường bị xem nhẹ này, người dân chú ý

Nhiều thói quen cố hữu của người tham gia giao thông tại Việt Nam như đeo tai nghe khi lái xe máy hay cho trẻ em ngồi ghế trước ô tô chính thức nằm trong "tầm ngắm" của các quy định pháp luật mới. Với việc áp dụng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt không chỉ tăng cao mà còn siết chặt các kẽ hở pháp lý trước đây.

Đeo tai nghe khi lái xe máy

Rủi ro thực tế: Việc bịt tai khi lái xe làm giảm từ 40-60% khả năng nhận diện âm thanh môi trường. Những tín hiệu khẩn cấp như tiếng còi cứu hỏa, tiếng phanh gấp hoặc hiệu lệnh của CSGT thường bị bỏ qua, dẫn đến phản xạ chậm trễ trong các tình huống nguy cấp.

Ô tô không còn khái niệm "chở dư 1-2 người"

Trước đây, các bác tài thường có tâm lý "nới lỏng" cho phép chở thêm trẻ em hoặc thêm 1 người khi đi quãng đường ngắn. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2025, quy định này chính thức bị bãi bỏ.

Quy định mới: Ô tô con phải chở đúng số lượng người tương ứng với số ghế thiết kế. Không có ngoại lệ cho trẻ em hay việc "ngồi chung ghế".

Mức phạt: Chỉ cần vượt quá 01 người so với quy định, tài xế sẽ bị xử phạt từ 400.000đ đến 600.000đ.

Người ngồi ghế sau bắt buộc thắt dây an toàn

Tâm lý "ngồi sau là an toàn" đã khiến nhiều hành khách chủ quan. Thực tế, khi có va chạm hoặc phanh gấp, người ngồi sau không thắt dây an toàn sẽ trở thành "vật thể bay", gây nguy hiểm trực tiếp cho chính mình và những người ngồi phía trước.

Thay đổi hành vi: Nghị định 168/2024/NĐ-CP yêu cầu tất cả vị trí có trang bị dây an toàn trên xe đều phải được sử dụng.

Hậu quả: Nếu hành khách không thắt dây, cả tài xế và hành khách đều có thể chịu chế tài xử phạt. Quy định này nhằm mục đích giảm thiểu tối đa thương vong trong các vụ tai nạn lật xe hoặc va chạm trực diện.

Cấm trẻ em dưới 10 tuổi ngồi ghế trước ô tô

Đây là thay đổi nhận được nhiều sự quan tâm nhất nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh vẫn giữ thói quen cho trẻ ngồi ghế phụ phía trước để tiện quan sát hoặc chiều lòng trẻ, nhưng đây là vị trí nguy hiểm nhất khi túi khí bung ra.

Tiêu chuẩn mới: Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35m bắt buộc phải ngồi hàng ghế sau (trừ xe chỉ có một hàng ghế). Phụ huynh được khuyến cáo sử dụng ghế an toàn chuyên dụng cho trẻ.

Xử phạt: Mức phạt cho hành vi này dao động từ 800.000đ đến 1.000.000đ, chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2026.