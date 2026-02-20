HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng loạt chủ xe có biển số dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Duy Anh |

Camera AI đã phát hiện hàng loạt trường hợp vượt đèn đỏ trong ngày 19/1 (tức mùng 3 Tết).

Theo thông tin từ Cục CSGT, từ 12h ngày 18/1đến 12h ngày 19/1, camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai và phố Phạm Văn Bạc, Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm.

Ảnh: Cục CSGT.

Cụ thể, Camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai ghi nhận có 10.960 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 65 km/h; đồng thời phát hiện 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn, 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Ảnh: Cục CSGT.

Camera AI được lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã phát hiện 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 63 trường hợp mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách các xe vi phạm do camera ghi lại.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng Nguyễn Thị Trang SN 1993
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cảnh sát giao thông

cục CSGT

vượt đèn đỏ

không đội mũ bảo hiểm

phạt nguội

mức phạt vượt đèn đỏ

nghị định 168

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại