Hãng làm xe máy điện "đi xa nhất Việt Nam" có xe mới: Sạc đầy 2 giờ, cốp to chưa từng thấy, giá 30 triệu

Vừa mới đây, Dat Bike đã chính thức đưa về đại lý mẫu xe máy điện mới nhất Era. Đây là mẫu xe máy điện phổ thông, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu thường ngày mà vẫn có mức giá hợp lý.

Cụ thể, Dat Bike đang phân phối Era với hai phiên bản là Era E1 và Era E2, trong đó E1 là phiên bản cao cấp hơn, có giá 32,9 triệu đồng (với màu đen, các màu xám, trắng và đỏ tăng thêm 1 triệu đồng) và phiên bản E2 có giá chỉ 29,9 triệu đồng (chỉ có màu đen).

So với các mẫu xe đang có mặt trên thị trường, Dat Bike Era mang ưu thế về mặt tiện nghi.

Dat Bike Era vừa chính thức ra mắt sau gần 2 năm nghiên cứu và phát triển.

Điểm nổi bật đáng nêu tới đầu tiên là dung tích cốp. Trong khi mẫu Quantum S đã được bán ra có dung tích cốp chính dưới yên là 41 lít, đã được nhận định là lớn nhất thị trường xe phổ thông, Dat Bike vẫn tiếp tục cải tiến và giúp Era có dung tích cốp lên tới 50 lít - con số chưa từng thấy ở phân khúc xe máy phổ thông.

Điều thú vị là con số này còn tốt hơn cả những mẫu xe tay ga phân khối lớn được thiết kế phục vụ đi đường trường như Yamaha Xmax 300 - dung tích cốp 44,9 lít, hay Honda ADV350 - dung tích cốp 48 lít.

Một điểm cải tiến ít thấy trên xe máy điện phổ thông nhưng đang có mặt trên Era là việc tích hợp bộ sạc vào xe. Trong khi các mẫu xe phổ thông cần sử dụng một bộ sạc rời, Dat Bike đã tích hợp bộ sạc này vào xe. Vì thế, người dùng chỉ cần cắm dây cắm từ xe vào ổ điện là có thể sạc, không cần mua thêm bộ sạc rời, cũng không cần phải mang theo sạc khi cần sạc thêm.

Dat Bike cho biết Era E1 có 3 chế độ sạc với 3 công suất khác nhau, có thể sạc tăng cường ở công suất rất lớn, đủ để di chuyển tới 30 km chỉ trong 15 phút; đi kèm đó, hệ thống sạc tiêu chuẩn cũng có công suất cao (so với mặt bằng chung các xe máy điện phổ thông), có thể sạc đầy 0-100% trong 3,5 giờ.

Chế độ Công suất Thời gian sạc/quãng đường di chuyển Sạc tiêu chuẩn (Standard) 1.200W 3,5 giờ / 200km Sạc nhanh (Fast) 1.800W 2,25 giờ / 200km Sạc tăng cường (Boost) 2.700W 15 phút / 30 km (Sau 15 phút sạc tăng cường - Boost, xe trở về chế độ sạc nhanh hoặc tiêu chuẩn)

Dat Bike Era trang bị side motor (mô tơ điện đặt bên) công suất 5 kW, có chế độ phanh tái sinh. Đặc thù của side motor là tiêu hao ít năng lượng, giúp xe có thể đi khoảng 200 km mỗi lần sạc. Xe sử dụng pin 4,3 kWh đặt dưới sàn để chân.

Dat Bike cho biết xe trang bị pin Dat Battery thế hệ thứ 6, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn UN R136 của Liên Hợp Quốc. Hãng cũng đang đưa ra chính sách bảo hành pin tới 10 năm cho người mua xe Era E1 trong 30 ngày đầu mở bán.

Tương tự Dat Bike Quantum S, mẫu Era cũng được trang bị các tính năng vận hành và tiện nghi như chế độ đi lùi (hỗ trợ dắt xe, di chuyển nơi chật hẹp), giữ ga tự động (Cruise Control), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Assist), tìm xe trong bãi. Xe cũng sử dụng hệ thống khóa bằng thẻ từ hoặc kết nối với điện thoại để làm khóa (công nghệ PaaK - Phone as a Key).

Với chế độ chống trộm, Dat Bike Era cũng có cài đặt tương tự với Quantum / Quantum S, đó là sử dụng mô tơ điện thay vì dùng khóa cổ. Khi báo động được kích hoạt, mô tơ sẽ ghì xe lại, đồng thời hú còi cảnh báo.

Với chiều cao yên 750 mm, người cao khoảng 1m60 hoàn toàn có thể chống chân thoải mái.

Các trang bị khác đáng nêu tới của Era còn có phanh đĩa trước - phanh tang trống sau (phiên bản E1 có phanh kết hợp CBS), đèn LED và cốp mở điện. Xe có thể tăng tốc 0-40 km/h trong 3 giây, đạt tốc độ tối đa 82 km/h.

Phiên bản cao cấp E1 có thêm dải LED định vị ở đầu xe, sử dụng phanh kết hợp Combined Brake System (CBS) và trang bị cổng sạc Type-A và Type-C.