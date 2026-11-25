Một chiếc Honda Super Cub C125 Disney Edition sản xuất giới hạn 100 chiếc vừa xuất hiện tại TP.HCM với giá chào bán 338 triệu đồng. Xe mang số thứ tự 52/100, sở hữu một số chi tiết thiết kế riêng gắn với hình tượng Mickey Mouse.

Thị trường xe máy Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition, phiên bản đặc biệt được phát triển nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Walt Disney. Chiếc xe đang được một cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu tại TP.HCM chào bán với giá 338 triệu đồng.

Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu. Ảnh: Xe máy Quang Vinh

Theo thông tin từ đơn vị bán hàng, đây là xe nhập khẩu từ Thái Lan, mang số thứ tự 52/100. Phiên bản này ra mắt từ năm 2023, là sản phẩm hợp tác giữa Honda, Cub House Thái Lan và Walt Disney, với số lượng sản xuất giới hạn trên toàn cầu.

So với Super Cub C125 thông thường, khác biệt của bản Disney tập trung ở ngoại hình. Xe sử dụng tông màu đen satin làm chủ đạo, kết hợp các chi tiết mạ crôm ở phần chắn gió trước và hai bên thân xe. Yên xe màu đỏ tạo điểm nhấn tương phản với tổng thể.

Honda Super Cub C125 Disney mang số thứ tự 52/100. Ảnh: Xe máy Quang Vinh

Hình tượng chuột Mickey xuất hiện cùng logo Super Cub trên phần chắn gió, trong khi dòng chữ Disney 100 được bố trí trên ốp hông. Một chi tiết đáng chú ý khác là bảng số thứ tự riêng, cho biết vị trí của từng chiếc trong tổng số 100 xe được sản xuất.

Động cơ 125cc giữ nguyên, giá bán cao gấp gần 4 lần bản thường

Về cơ khí, phiên bản đặc biệt không có nâng cấp đáng kể so với Super Cub C125 tiêu chuẩn. Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số 4 cấp. Như vậy, phần chênh lệch giá chủ yếu đến từ thiết kế độc quyền và tính giới hạn của phiên bản.

Honda Super Cub C125 Disney sử dụng động cơ 125cc, hộp số 4 cấp như bản tiêu chuẩn. Ảnh: Xe máy Quang Vinh

Tại Thái Lan khi ra mắt năm 2023, Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition có giá 116.400 baht, tương đương khoảng 80 triệu đồng. Một gói đặc biệt đi kèm mô hình Mickey Mouse bằng kim loại được giới thiệu với giá 197.900 baht, tương đương khoảng 136 triệu đồng.

Mức giá 338 triệu đồng tại Việt Nam hiện cao hơn đáng kể so với Super Cub C125 phân phối chính hãng. Theo Honda Việt Nam, phiên bản C125 đời 2026 có giá đề xuất 87,372 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 88,354 triệu đồng cho bản Đặc biệt, đã gồm VAT 8%.

Các chi tiết nhận diện Disney được bố trí trên ốp thân Honda Super Cub C125. Ảnh: Xe máy Quang VinhCác chi tiết nhận diện Disney được bố trí trên ốp thân Honda Super Cub C125. Ảnh: Xe máy Quang Vinh

Tính theo giá niêm yết, chiếc C125 Disney đang được chào bán đắt gấp khoảng 3,8 lần bản Đặc biệt chính hãng, tương ứng mức chênh gần 250 triệu đồng.

Với khoản tiền này, người mua có thể tiếp cận nhiều mẫu mô tô phân khối lớn hoặc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, Super Cub C125 Disney không hướng tới nhóm khách hàng đơn thuần tìm kiếm một phương tiện di chuyển. Số lượng chỉ 100 chiếc, số hiệu riêng và dấu ấn hợp tác với Disney là những yếu tố tạo nên giá trị khác biệt của mẫu xe này đối với người chơi xe sưu tầm.