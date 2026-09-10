Hàng hiếm Ford Ranger 6 bánh, có tiền cũng khó mua được

Mẫu Ford Ranger đặc biệt này được lột xác hoàn toàn với loạt trang bị hạng nặng cùng mô-tơ điện phụ trợ ở phía sau.

Mới đây, những hình ảnh về 2 chiếc Ford Ranger độc đáo đã thu hút sự chú ý. Trong đó, mẫu xe 6 bánh thực sự gây ấn tượng mạnh. Đây là những sản phẩm nhắm đến các mục đích quân sự đặc thù thay vì bán thương mại.

Ford Ranger 6 bánh. Ảnh: Ford

Sức mạnh và trang bị tác chiến của mẫu xe Ford Ranger 6 bánh

Về ngoại hình, phần thân vỏ của chiếc xe này khá giống phiên bản XLT. Tuy nhiên, khung gầm xe lại thuộc về dòng Ford Ranger Super Duty. Nhờ vậy, chiếc xe sở hữu khả năng vận hành vượt trội hơn. Khung gầm này do bộ phận kỹ thuật tại Úc đảm nhiệm phát triển. Ngoài ra, phiên bản Ford Ranger 6 bánh có tấm ốp gầm bằng thép.

Ẩn dưới nắp ca-pô chiếc xe là động cơ diesel tăng áp V6 3.0L. Khối động cơ này sản sinh công suất 206 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Bên cạnh đó, hệ thống hybrid cũng được tích hợp vào xe. Trước đó, hãng Ricardo từng tiết lộ về trang bị mô-tơ điện cho dòng xe này. Mô-tơ điện ở trục sau cung cấp thêm 282 mã lực. Qua đó, sức mạnh được tối ưu cho cấu hình dẫn động 6x6 hoặc 6x4. Đồng thời, xe có hộp số phụ hạng nặng và khóa vi sai hai cầu.

Hệ thống treo hạng nặng giúp xe đạt khoảng sáng gầm gần 300 mm. Thêm vào đó, xe có khả năng lội nước sâu tới 850 mm.

Xe được trang bị thêm mô-tơ điện ở trục sau. Ảnh: Ford

Về sức kéo, dòng xe bán tải quân sự này có thể kéo 4.500 kg. Tổng khối lượng xe lên đến 8.000 kg. Đặc biệt, nội thất xe Ford Ranger được nâng cấp đáng kể. Phần mềm tác chiến của bên thứ ba đã được cài đặt sẵn. Theo đó, phần mềm này kết nối thẳng vào màn hình giải trí 12 inch tiêu chuẩn.

Ngoài bản 6 bánh, một chiếc xe khác cũng xuất hiện. Cụ thể, nguyên mẫu thứ hai của mẫu xe này được phát triển từ phiên bản Wildtrak. Xe có thanh cản bảo vệ phía trước và thanh thể thao phía sau. Đặc biệt hơn, chiếc xe này được dán decal ngụy trang quân sự riêng biệt.

Ford Ranger không chỉ được bán thương mại cho khách hàng phổ thông. Ảnh: Ford

Ford Ranger và dự án quân sự của Anh quốc

Bên cạnh mẫu xe này, hãng còn giới thiệu nhiều dòng xe quân sự khác. Các biến thể Super Duty bao gồm xe chở quân, xe đa dụng và xe cứu thương.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Anh đang có kế hoạch mua sắm lớn, khoảng 2.500 xe đa dụng hạng nhẹ vào năm 2030. Động thái này nhằm thay thế đội xe Land Rover Defender và Steyr-Puch Pinzgauer cũ. Kế hoạch này trị giá khoảng 4,8 tỷ bảng Anh.

Theo Defense Blog, mẫu Ford Ranger cải tiến là ứng viên sáng giá. Chiếc xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Land Rover Defender Wolf Series II. Bên cạnh đó, General Motors và Ineos cũng tham gia vào dự án này. Quá trình đánh giá và chọn dòng xe dự kiến kéo dài đến tháng 1/2027.