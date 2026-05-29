Hãng hàng không ngừng cho tiếp viên mới nhận việc, cắt gần 200 chuyến bay quốc tế

Áp lực chi phí đang khiến nhiều hãng hàng không phải tính toán lại kế hoạch khai thác trong mùa bay quốc tế. Với các hãng giá rẻ, nơi giá vé cạnh tranh là yếu tố sống còn, biến động về nhiên liệu có thể nhanh chóng kéo theo hàng loạt điều chỉnh, từ cắt tần suất bay, tạm dừng một số chặng đến thay đổi kế hoạch nhân sự.

Jin Air, một hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc thuộc Korean Air Group, là một trong những trường hợp đang được chú ý. Không chỉ cắt giảm nhiều chuyến bay quốc tế trong thời gian gần đây, hãng còn tạm thời lùi ngày bắt đầu làm việc của một nhóm tiếp viên hàng không mới trúng tuyển.

Ảnh minh họa

Hoãn nhận việc của khoảng 50 tiếp viên mới

Theo Seoul Shinmun dẫn thông tin từ Yonhap, Jin Air đã hoãn thời điểm bắt đầu làm việc của khoảng 50 tiếp viên hàng không mới trúng tuyển sang nửa cuối năm 2026.

Nhóm tiếp viên này nằm trong đợt tuyển dụng nửa đầu năm của hãng. Trong khoảng 100 ứng viên trúng tuyển cuối cùng, một nửa đã vào làm và đang được đào tạo, trong khi khoảng 50 người còn lại ban đầu dự kiến bắt đầu công việc vào ngày 11/5.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước thời điểm đi làm, nhóm này được thông báo lùi lịch nhận việc sang cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, tức sau kỳ nghỉ Chuseok của Hàn Quốc. Việc một nhóm tiếp viên đã vượt qua vòng tuyển dụng nhưng phải chờ thêm nhiều tháng mới được bắt đầu công việc đã khiến động thái của Jin Air trở thành chủ đề được chú ý trong ngành hàng không nước này.

Ảnh minh họa

Jin Air cho biết thêm kế hoạch tuyển dụng những người đã trúng tuyển không thay đổi. Việc điều chỉnh thời điểm nhận việc được hãng lý giải là biện pháp bất khả kháng trong bối cảnh chuyển sang chế độ quản lý khẩn cấp vì giá dầu quốc tế tăng.

Từ câu chuyện nhân sự, có thể thấy áp lực chi phí không chỉ tác động đến lịch bay hay giá vé, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch vận hành bên trong của hãng.

Cắt 176 chuyến bay quốc tế vì áp lực nhiên liệu

Song song với việc lùi lịch nhận việc của tiếp viên mới, Jin Air cũng đang thu hẹp một phần lịch bay quốc tế.

Theo truyền thông Hàn Quốc, tính đến tháng 5, Jin Air đã cắt tổng cộng 176 chuyến bay khứ hồi do gánh nặng chi phí nhiên liệu. Cụ thể, hãng giảm 45 chuyến trên 8 đường bay trong tháng trước, trong đó có Guam. Sang tháng 5, hãng tiếp tục cắt 131 chuyến trên 14 đường bay, trong đó có Phú Quốc.

Nguồn hàng không quốc tế AeroTime cũng ghi nhận con số tương tự, cho biết Jin Air đã cắt 176 chuyến khứ hồi trong khoảng hai tháng gần đây và lịch bay tháng 6 vẫn có thể tiếp tục được điều chỉnh khi kế hoạch khai thác hoàn tất.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân chính được nhắc đến là giá nhiên liệu bay tăng mạnh sau biến động tại Trung Đông. Với các hãng hàng không giá rẻ, chi phí nhiên liệu là một trong những khoản chi lớn nhất. Khi giá dầu tăng nhanh, hãng khó có thể tăng giá vé tương ứng trong thời gian ngắn vì nguy cơ ảnh hưởng nhu cầu đi lại, nhất là trên các đường bay du lịch vốn có mức cạnh tranh cao.

Điều này cũng lý giải vì sao động thái của Jin Air không phải trường hợp đơn lẻ. Truyền thông Hàn Quốc thời gian qua ghi nhận một số hãng bay khác tại nước này cũng phải cắt chuyến, cho nhân viên nghỉ không lương tự nguyện hoặc triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí. Trong bức tranh đó, việc Jin Air vừa điều chỉnh lịch bay, vừa lùi thời điểm nhận việc của tiếp viên mới cho thấy sức ép đang lan từ hoạt động khai thác sang kế hoạch nhân sự.

Khách Việt cần lưu ý gì khi mua vé?

Trong bối cảnh này, khách Việt vẫn có thể mua vé Jin Air nếu lịch trình phù hợp, nhưng nên thận trọng hơn trước khi thanh toán.

Điều quan trọng đầu tiên là không chỉ kiểm tra lịch bay ở thời điểm mua vé, mà cần tiếp tục theo dõi thông báo từ hãng hoặc đại lý trong những ngày sát giờ khởi hành. Khi đặt vé, hành khách nên nhập chính xác email, số điện thoại và thường xuyên kiểm tra tin nhắn, hộp thư, kể cả thư rác, để không bỏ lỡ thông báo đổi giờ hoặc điều chỉnh chuyến.

Ảnh minh họa

Với những hành trình có nối chuyến, hành khách càng cần cẩn trọng. Nếu bay từ Phú Quốc hoặc Nha Trang sang Incheon bằng Jin Air rồi tự nối tiếp sang Nhật Bản, Mỹ hoặc châu Âu bằng một hãng khác, không nên đặt thời gian nối chuyến quá sát. Trong trường hợp lịch bay thay đổi, vé rời thường khiến hành khách khó được bảo vệ trọn hành trình như vé nối chuyến trên cùng một mã đặt chỗ.

Ngoài ra, người mua nên ưu tiên website chính thức của hãng hoặc đại lý uy tín, đồng thời đọc kỹ điều kiện đổi, hoàn, phí no-show, hành lý ký gửi và các phụ phí đi kèm. Nếu chuyến đi có lịch trình quan trọng, việc mua bảo hiểm du lịch có điều khoản về chậm, hủy chuyến cũng là điều nên cân nhắc.