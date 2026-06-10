Hãng hàng không lớn nhất Việt Nam phát thông báo “nóng”, hàng triệu hành khách hàng cần đặc biệt chú ý

Vietnam Airlines vừa phát đi cảnh báo khẩn về 1 tình trạng này mà tất cả hành khách cần đặc biệt chú ý.

Khi nhu cầu du lịch và đi lại bằng đường hàng không bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm, một nguy cơ khác cũng đang gia tăng với tốc độ đáng báo động: lừa đảo trên không gian mạng.

Mới đây, Vietnam Airlines đã phát đi cảnh báo khẩn tới hành khách về tình trạng xuất hiện hàng loạt fanpage, website và tài khoản mạng xã hội giả mạo thương hiệu hãng nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo đại diện Vietnam Airlines, các đối tượng xấu đang lợi dụng tâm lý săn vé giá rẻ, tìm kiếm ưu đãi du lịch trong mùa hè để tạo ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn giả mạo. Nhiều trang mạng sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo và giao diện tương tự kênh chính thức của hãng, khiến không ít người dùng nhầm lẫn.

Vietnam Airlines đưa ra cảnh báo quan trọng mà người dân cần hết sức chú ý (Ảnh: Vietnam Airlines)

Các đối tượng thường quảng bá các chương trình giảm giá sâu, tặng vé miễn phí, hoàn tiền hoặc mời tham gia các hoạt động trải nghiệm đặc biệt. Sau khi thu hút được sự chú ý, chúng yêu cầu người dùng chuyển khoản đặt cọc, thanh toán trước hoặc cung cấp thông tin cá nhân quan trọng.

Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp còn được dẫn dụ truy cập vào các đường link không xác thực. Chỉ với một thao tác đăng nhập hoặc điền thông tin theo hướng dẫn, người dùng có thể vô tình để lộ dữ liệu tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ thanh toán, mật khẩu hoặc mã xác thực OTP.

Trong bối cảnh lượng hành khách tăng mạnh vào dịp hè, đây được xem là thời điểm các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh nhất. Chỉ cần một chút chủ quan hoặc thiếu kiểm chứng, người dùng có thể trở thành nạn nhân của các chiêu trò công nghệ ngày càng tinh vi.

Trước thực trạng trên, Vietnam Airlines cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tăng cường công tác cảnh báo và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số.

Hãng khuyến cáo hành khách tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, mật khẩu đăng nhập, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu bảo mật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Đồng thời, người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời chào mua vé giá rẻ bất thường hoặc các chương trình ưu đãi có dấu hiệu thiếu minh bạch.

Một nguyên tắc quan trọng được Vietnam Airlines nhấn mạnh là chỉ thực hiện giao dịch thông qua các kênh chính thức của hãng. Việc mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé hoặc hệ thống đại lý được ủy quyền sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ gặp phải các đối tượng giả mạo.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội sử dụng trái phép thương hiệu Vietnam Airlines, người dân không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào mà cần nhanh chóng thông báo cho hãng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Sự phát triển của công nghệ giúp việc đặt vé máy bay trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những rủi ro về an ninh mạng ngày càng phức tạp. Trong mùa cao điểm du lịch hè, khi lượng giao dịch trực tuyến tăng đột biến, việc nâng cao cảnh giác và kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thanh toán là điều cần thiết để tránh những thiệt hại không đáng có.

Vietnam Airlines cho biết hành khách có thể liên hệ tổng đài 1900 1100 hoặc các kênh chính thức của hãng để xác minh thông tin và nhận hỗ trợ khi cần thiết.