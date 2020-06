Hãng hàng không lãi nhất thế giới vẫn đang "đốt" 30 triệu USD/ngày vì Covid-19 và giờ chỉ hi vọng sớm được... hòa vốn!

Delta Airlines đang lạc quan cho rằng lượng khách đi lại sẽ tăng trong mùa hè này và hãng sẽ có thể giảm lỗ trong những tháng tới ngay cả khi Giám đốc điều hành (CEO) của họ cho biết 500 nhân viên đã bị nhiễm COVID-19, khiến mọi người càng lo lắng về sự an toàn của việc di chuyển bằng đường hàng không.



Tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty được tổ chức qua internet trong năm nay, CEO Delta, Ed Bastian, cho biết hãng bay của mình sẽ bổ sung khoảng 2.000 chuyến bay vào tháng 7 và tháng 8. Điều đó vẫn sẽ khiến sức tải nội địa của hãng hàng không này giảm 55% và 60% so với mức bình thường trong những tháng đó.

Tuần trước, Delta đã đột ngột hủy các chuyến bay mùa hè đến các thị trường nhỏ hơn như thành phố Juneau thuộc tiểu bang Alaska trước khi phục hồi chúng vài ngày sau đó như một điều kiện để nhận được hỗ trợ của chính phủ liên bang.

Bastian tỏ ra thận trọng khi dự đoán điều gì sẽ xảy ra sau vài tháng tới. Delta vẫn sẽ "đốt" 30 triệu USD/ngày từ khoản dự trữ tiền mặt của mình cho đến cuối tháng 6, nhưng như thế là đã tốt hơn so với mức 100 triệu USD cách đây vài tuần. Mùa hè sắp tới hứa hẹn sẽ mang lại một sự cải thiện so với quý II, thời điểm mà công suất của họ đã bị giảm đến 85%.

CEO Delta cho biết doanh nghiệp mình có thể cần hai hoặc ba năm để trở lại mức bình thường, nhưng với việc kiểm soát chi phí, công ty có thể hòa vốn vào mùa xuân tới khi người Mỹ dần dần quay trở lại với việc di chuyển bằng đường hàng không. Theo xếp hạng của InsiderMonkey năm 2019, Delta chính là hãng hàng không có lãi cao nhất thế giới

"Chúng tôi đang trong quá trình hồi phục, không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy đà phục hồi mà chúng tôi có là có ý nghĩa và tiếp tục cải thiện" , Bastian nói với Bloomberg Television.

Trung bình có khoảng 415.135 hành khách đã được kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay của Mỹ trong 16 ngày đầu tháng 6, theo Cơ quan an ninh giao thông vận tải. Mặc dù cao hơn đáng kể so với lưu lượng giao thông ở giai đoạn cao điểm của đợt phong tỏa trong tháng 4, nhưng con số đó vẫn giảm hơn 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bastian, cuộc sát hạch lớn dành cho Delta sẽ đến sau Ngày Lao động khi việc đi công tác trở lại trở nên rõ ràng hơn.

Trong một dấu hiệu cho thấy mức độ mong manh của bất kỳ đà tăng mới nào, cổ phiếu Delta và của các hãng hàng không khác đã giảm trong các giao dịch trước giờ mở cửa khi Bastian cho biết 500 nhân viên đã bị nhiễm COVID-19. (Theo báo cáo thường niên gần đây nhất, Delta hiện có 90.000 nhân viên.)

Nhưng mức sụt giảm cổ phiếu này đã được thu hẹp sau khi thị trường mở cửa. Thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động trong vài ngày qua vì lo ngại tỷ lệ lây nhiễm có thể tăng trở lại ở một số bang lớn.

Giống như các hãng hàng không khác, Delta đã thực hiện một số biện pháp để hạn chế vi-rút lây lan trên các chuyến bay của mình. Hãng đã ngừng nhận đặt trước cho những chỗ ngồi ở hàng giữa cho đến ít nhất là tháng 9.

Hồi tháng 5, Delta và các hãng bay lớn khác bắt đầu yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay của mình, dù không phải lúc nào cũng thực thi các quy định đó một cách cứng nhắc.

Tuy nhiên, trong tuần này, một số hãng hàng không cho biết điều đó có thể thay đổi, đồng thời cảnh báo rằng hành khách nào không tuân thủ các quy định trên có thể bị từ chối vận chuyển.