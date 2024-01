Hãng hàng không "đua" nhập máy bay mới, giá vé Tết có giảm?

Nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong những ngày cận Tết này. Để hạn chế tối đa bất tiện do xếp hàng chờ đợi và tránh bị nhỡ chuyến bay, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay; có mặt tại sân bay đúng giờ và tuân thủ các quy định an ninh, an toàn của nhà chức trách về giấy tờ tùy thân, hành lý.