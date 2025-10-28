Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa làm điều chưa từng có trong lịch sử

Trong khi thị trường chung biến động mạnh, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet lại bứt phá ngoạn mục. Phiên chiều 28/10, cổ phiếu VJC có thời điểm tăng kịch trần trước khi chốt phiên với mức tăng 6,96%, lên 187.500 đồng/cổ phiếu, thiết lập đỉnh cao lịch sử.

Giao dịch trên cổ phiếu này cũng sôi động với hơn 3,6 triệu đơn vị khớp lệnh. Những phiên leo dốc của VJC giúp vốn hóa của doanh nghiệp tăng trưởng thần tốc. Vốn hoá thị trường lập kỷ lục với hơn 110.900 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Cùng với sự tăng giá của cổ phiếu, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng tốc nhanh chóng﻿.﻿ Trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes , bà Thảo - nữ tỷ phú tự thân duy nhất của Việt Nam hiện được ghi nhận khối tài sản ròng 4,4 tỷ USD , tăng thêm 95 triệu USD (+2,22%) so với trước đó, xếp thứ 935 toàn cầu.

Về Vietjet, hãng vừa thông báo sẽ phát hành 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông nắm 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng từ 5.916 tỷ đồng lên 7.100 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm 1.183 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh thị trường, cải thiện năng lực đấu thầu và đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.

Giá cổ phiếu VJC phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của hãng từ đầu năm, cùng triển vọng tích cực khi nhiều đơn hàng tàu bay mới, hiện đại sắp được triển khai. Vietjet vừa đón thêm tàu bay thân rộng A330, nâng tổng đội bay (bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Qazaqstan) lên 130 chiếc. Hãng cũng khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, một trong 80 công trình tiêu biểu chào mừng đại lễ A80.

Song song đó, Vietjet thúc đẩy chuyển đổi xanh khi sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) hợp tác cùng Petrolimex Aviation, đồng thời chủ động tự phục vụ mặt đất tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Với mạng bay phủ rộng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Vietjet đang chuẩn bị mở rộng sang các thị trường lớn ở châu Âu và châu Mỹ, hướng tới trở thành hãng hàng không toàn cầu.