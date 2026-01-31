Hàng chục triệu người tham gia bảo hiểm xã hội cần chú ý thông tin sau

Ảnh minh họa

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo người dân đang có dấu hiệu tái diễn trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng này thường gọi điện thoại, nhắn tin hoặc lập các trang mạng xã hội giả mạo, tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội, kho bạc, thông báo người dân được hưởng “quyền lợi đặc biệt”, “quà tặng”, “tiền hỗ trợ” do tham gia bảo hiểm lâu năm.

Cần lưu ý, để nhận được các khoản tiền hoặc phần quà này, nạn nhân bị yêu cầu chuyển tiền, nộp phí, thanh toán chi phí phát sinh dưới nhiều hình thức khác nhau.

Bên cạnh đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều trang web, tài khoản Facebook, Zalo, số điện thoại giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các địa phương, công khai quảng cáo dịch vụ “hỗ trợ làm hồ sơ”, “tư vấn nhận bảo hiểm xã hội một lần”, “mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội”, kèm theo yêu cầu người dân trả phí hoặc “hoa hồng”.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, trên thực tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội không thực hiện việc thông báo, chi trả, tặng quà, giải quyết chế độ thông qua điện thoại, mạng xã hội hoặc trung gian, cũng không yêu cầu người dân chuyển tiền để làm thủ tục. Mọi giao dịch hành chính đều được thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc qua các kênh chính thức theo quy định.

Với sự việc này, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ.

Trong trường hợp người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc các kênh chính thức để được hướng dẫn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.